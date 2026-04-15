15일 ’정원형 파크골프장‘ 기공식 97억원 들여 3개 코스 27홀 조성 울산국제정원박람회 연계 첫 사업

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 2028울산국제정원박람회 첫 연계사업으로 여천쓰레기매립장에 골프 동호인뿐만 아니라 일반 시민들도 산책과 생활체육을 즐길 수 있는 정원형 파크골프장이 들어선다.

울산시는 15일 오후 3시 여천쓰레기매립장에서 김두겸 울산시장과 생활체육 관계자, 파크골프 동호인 등 200여 명이 참석한 ‘정원형 여천파크골프장’ 기공식을 가진다. 총사업비 97억원을 들여 3개 코스 27홀 규모로 내년 4월 완공할 예정이다.

울산시는 쓰레기매립장을 골프장 등 친환경 정원으로 탈바꿈시킨다는 취지를 살려, 어르신만을 위한 운동 공간을 넘어 조부모부터 3대가 함께 걷고 즐길 수 있는 친환경 정원형 파크골프장으로 조성해 관심을 끌고 있다.

이에 따라 여천파크골프장은 일반적인 파크골프장과는 달리 ▷클럽하우스를 설치해 이용 편의를 높이고 ▷홀을 시작하는 출발 지점인 티잉구역(Teeing Area) 주변에 국제정원박람회 참가국 이미지를 반영한 풍차(네덜란드), 신전 기둥(그리스), 선인장(멕시코) 등 조형물을 설치하고 ▷중앙광장에는 울산이 산업도시에서 스포츠 선진도시로 변모함을 상징하는 공업탑 모형을 설치해 박람회 개최 분위기를 조성한다.

또 홀과 홀 사이에 오솔길을 배치해 정원을 거닐며 골프를 치는 느낌을 살리고, C코스 9홀은 길이를 기존보다 90m 이상 늘린 240m로 설계했다.

파크골프장이 동호인뿐만 아니라 일반 시민들도 산책과 생활체육을 즐길 수 있도록 코스 사이에는 오솔길을, 골프장 외곽에는 둘레길을 각각 조성한다.

산업화의 불편한 흔적인 여천쓰레기매립장에는 파크골프장과 함께 다목적 공연장과 몰입형 디지털 콘텐츠 상영관 등을 갖춘 ‘세계적 공연장’도 들어서 생태공원으로 거듭난다.

울산시는 도심에 소재한 여천파크골프장 외에 울산 외곽지역인 북구 강동관광단지에도 파크골프장 조성을 추진하고 있다. 이곳은 산지 지형을 활용해 높낮이가 있는 코스와 벙커, 해저드 등을 갖춘 ‘산지형 명품 골프장’으로 계획하고 있다.

김두겸 울산시장은 “여천파크골프장은 도심에 위치해 있고, 또 동호인뿐만 아니라 시민 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 생활체육시설이 들어서 지역 주민의 건강 증진과 공동체 활성화에 크게 기여할 것”이라고 소개했다.

한편 울산국제정원박람회는 오는 2028년 4월 22일부터 10월 22일까지 태화강국가정원과 삼산·여천쓰레기매립장에서 열린다.