‘산업단지 MRV 플랫폼’ 출범…탄소배출 산정·보고·검증 전 과정 디지털 통합 9개 검증기관과 업무협약 체결…데이터 신뢰성 확보해 수출기업 부담 완화 산업 데이터 스페이스 연계 추진…글로벌 규제기관 제출용 보고서 자동화 목표

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한국산업단지공단은 15일 서울 대한상공회의소 국제회의장에서 산업단지 입주기업의 글로벌 환경규제 대응을 지원하기 위한 ‘산업단지 MRV 플랫폼’ 출범식을 개최했다고 밝혔다.

MRV 플랫폼은 제품별 탄소배출량의 산정, 보고, 검증을 지원하는 디지털 통합 시스템이다.

최근 유럽연합(EU)의 탄소국경조정제도(CBAM)와 디지털제품여권(DPP) 도입 등으로 글로벌 무역 환경이 빠르게 바뀌면서 수출기업의 탄소 데이터 관리 부담도 커지고 있다. 이에 따라 제품 생산 전 과정에서 발생하는 탄소배출 데이터를 국제 기준에 맞춰 정밀하게 관리하고 입증하는 역량이 기업 경쟁력의 핵심 요소로 부상하고 있다.

산단공이 출범한 ‘산업단지 MRV 플랫폼’은 탄소 데이터의 수집부터 산정, 보고, 검증까지 전 과정을 표준화해 통합 지원하는 것이 특징이다. 제품 단위 탄소배출 측정을 위해 계측 데이터와 생산 데이터를 연계하고, 전과정평가(LCA)와 제품 탄소발자국(PCF) 산정에 필요한 정보를 자동으로 수집·관리·제출할 수 있도록 설계됐다.

산단공은 이를 통해 데이터의 연속성과 신뢰성을 확보하고, 기업의 비용과 행정 부담도 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이날 출범식에는 산업통상자원부와 산단공, 주요 검증기관, 수출기업 관계자 등 200여명이 참석했다. 현장에서는 공장에너지관리시스템(FEMS+) 기반 실시간 에너지 사용량 점검, 전과정평가를 활용한 제품 탄소발자국 분석, 모기업-협력사 공급망 관리시스템을 활용한 우수사례 등 플랫폼 핵심 기능 시연도 진행됐다.

산단공은 플랫폼 데이터의 신뢰성을 높이기 위해 이날 9개 주요 검증기관과 업무협약도 체결했다. 협약에는 한국산업기술시험원, 한국화학융합시험연구원, 한국표준협회, 한국경영인증원, 한국품질재단, 한국인터텍, 한국생산성본부인증원, 한국기계전기전자시험연구원, KOTITI시험연구원이 참여했다.

산단공은 앞으로 이 플랫폼을 산업통상자원부의 ‘산업 데이터 스페이스’와 연계해 산업단지 입주기업이 글로벌 규제기관이 요구하는 형식의 보고서를 자동으로 생성·제출할 수 있도록 기능을 고도화할 계획이다.

산단공은 글로벌 탄소규제가 정교해지는 상황에서 산업단지 입주기업의 공동 대응 체계를 구축해 수출 경쟁력 강화를 지원한다는 방침이다.