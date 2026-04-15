‘바퀴달린 서초 우산과 칼’ 혁신분야 은상 숫ㅇ

[헤럴드경제=박병국 기자]서울 서초구의 친환경 정책 ‘바퀴달린 서초 우산과 칼’이 영국의 ‘그린월드 어워즈(Green World Awards)’에서 혁신분야 은상을 수상했다.

그린월드 어워즈’는 1994년 설립된 영국의 비영리 친환경 단체 ‘더 그린 오가니제이션(The Green Organisation)’이 주관하는 국제환경상이다. 전 세계 공공기관·기업·단체가 추진한 우수한 친환경 정책과 프로그램을 발굴해 시상하는 권위 있는 상이다. 매년 500개 이상의 단체들이 참가하고 있다. 전년도 ‘그린애플 어워즈(Green Apple Awards)’ 수상작 가운데 가장 뛰어난 프로젝트를 선정해 시상한다. 올해 시상식은 지난 13일 영국 웨일스 카디프 성에서 열렸다.

이번 ‘그린월드 어워즈’ 은상 수상은 지난해 영국에서 열린 ‘그린애플 어워즈’ 혁신 분야 대상 수상에 이은 성과다.

시상을 진행한 ‘더 그린 오가니제이션’ 창립자 겸 CEO 로저 웰렌스(Roger Wolens)는 바퀴달린 서초 우산과 칼에 대해 “일상용품의 수명을 연장하고 폐기물을 줄이는 데 기여하며, 사회적으로 소외된 계층에게 의미 있는 일자리와 직업 기술을 제공하는 편리하고 따뜻한 서비스”라고 소개했다.

이번 수상으로 해당 사업은 전 세계 환경 분야 모범 사례집인 ‘그린북(Green Book’에 수록됐다.

’바퀴달린 서초 우산과 칼‘은 권역별로 운영하던 찾아가는 칼갈이 서비스를 지난해 3월부터 1톤 트럭을 활용한 ’이동식 수리센터‘로 전면 개편한 사업이다. 2024년 587건에 그쳤던 칼갈이 실적은 이동식 수리센터 도입 이후 2025년 1만1942건으로 늘며 약 1935% 증가했다.

이 사업은 단순한 자원 재사용을 넘어 ’환경·복지 융합 모델‘로도 평가된다. 수익성이 낮아 민간에서 점차 사라져가는 수리 서비스를 공공이 다시 활성화해 주민 불편을 해소하는 동시에 근로 능력이 있는 저소득층(자활사업 참여자)을 수리 인력으로 채용했다. 이를 통해 사회참여와 기술 습득의 기회를 제공하고 인건비가 취약계층의 소득 지원으로 이어지는 선순환 구조를 만들었다. 주민 편의 증진, 일자리 창출, 환경보호를 함께 달성하는 지속 가능한 친환경 복지 체계를 구축했다는 평가다.

전성수 서초구청장은 “이번 수상은 친환경 자원순환, 약자와의 동행, 주민 편의라는 세 가지 요소를 고루 갖춘 서초형 모델이 국제적으로 인정받은 결과”라며, “앞으로도 일상 속 자원순환을 확대하고 환경보호 실천이 자리잡을 수 있도록 친환경 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.