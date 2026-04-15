[헤럴드경제=박병국 기자]서울 구로구가 관내 초등학생을 대상으로 4차 산업 진로체험 프로그램인 ‘구로미래인재 로봇코딩 프로젝트’를 진행한다고 15일 밝혔다.

교육은 관내 초등학생 180명을 대상으로 4월부터 10월까지 총 4기에 걸쳐 이뤄진다. 1기는 4월, 2·3기는 8월, 4기는 10월에 진행된다. 장소는 항동주민센터(1·3·4기)와 구로진로직업체험지원센터(2기)다.

프로그램은 학년별 발달 수준에 맞춰 3개 과정으로 구성됐다. 1·2학년은 ‘카미봇’ 프로그램을 통해 기초 코딩 개념을 익히고 로봇 조작을 체험한다. 3·4학년은 ‘큐브로이드’ 프로그램으로 블록 코딩을 통한 논리적 사고력과 창의력을 기른다. 5·6학년은 ‘레고 스파이크’ 프로그램을 통해 센서와 모터 기반의 문제 해결형 코딩을 학습한다.

수업은 매회 2시간씩 총 4회(총 8시간)에 걸쳐 실습 위주로 진행된다. 기수별 15명 소수정예로 운영해 강사와 학생 간 밀착 지도가 가능하도록 했다.

지난 4월 3일 개강한 1기 프로그램은 모집 첫날 오전 9시에 전 과정이 조기 마감되는 등 주민들의 높은 관심 속에 시작됐다.

2기 참여자는 오는 7월 모집 예정이며, 구로구청 홈페이지와 학교 e알리미를 통해 신청할 수 있다.