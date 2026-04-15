‘모바일 셔틀’ 고도화로 북미시장 확대 콜드체인 물류까지 적용범위 확대 전망 美 파리바게뜨·LG계열사 시스템 적용

LG CNS가 영하 26도 냉동 창고에서도 24시간 멈추지 않고 움직이는 차세대 물류 로봇을 공개했다. 이를 기반으로 북미 시장을 공략한단 방침이다.

LG CNS는 미국 애틀랜타에서 개막한 북미 최대 규모 물류 전시회 ‘모덱스(Modex) 2026’에서 물류 자동화 로봇 ‘모바일 셔틀’을 공개했다고 15일 밝혔다.

해당 로봇은 -26℃의 저온 환경에서도 안정적으로 작동하도록 설계돼 식품, 유통 등 콜드체인 물류 영역까지 적용할 수 있는 것이 특징이다.

LG CNS에 따르면 ‘모바일 셔틀’은 수십, 수백 대의 셔틀로봇이 물류창고 선반 내 초당 1.5m 속도로 이동한다. 셔틀로봇 1대당 최대 1500kg의 물품을 적재할 수 있다. 전후좌우 및 수직 이동이 가능한 구조로 경로 제약을 최소화하고, 물류 흐름을 유연하게 구성한다. 또 고밀도 보관 구조를 통해 기존 전후 두 방향 중심 물류설비 대비 30% 이상의 저장 효율을 구현한다.

이어 LG CNS는 ‘모바일 셔틀’에 AI 에이전트 기능을 탑재했다고 강조했다. 긴급 출고와 같은 예외 상황이 발생을 시 현장 작업자는 자연어 기반으로 챗봇에 지시하는 것만으로 셔틀로봇을 제어할 수 있다. 또 셔틀로봇에 이상이 발생하면 AI 에이전트가 원인을 분석하고 작업자에게 대응 방안을 제시해 준다.

수학적최적화 기술로 운영 효율도 높였다. 셔틀로봇의 동선과 작업 현황을 실시간으로 분석해 병목 구간을 줄이고, 입출고 작업을 최적화하는 업무 계획을 수립해 각 셔틀로봇에 작업을 자동 할당한다.

‘모바일 셔틀’은 자동차 배터리와 같은 원통형 화물도 운송할 수 있도록 설계됐다. 미국 전기·전자·기계 설비의 필수 안전 규격인 UL 인증도 획득했다.

LG CNS는 지난해 미국 시카고에서 열린 물류 자동화 전시회 ‘프로맷(Promat) 2025’에서 ‘모바일 셔틀’을 처음 선보인 이후 글로벌 시장에서 몸집을 불리고 있다고 설명했다.

앞서 지난달 LG CNS는 미국 텍사스에 건설 중인 파리바게뜨 제빵 공장에 ‘모바일 셔틀’ 기반 물류 자동화 시스템을 구축하는 계약을 체결했다. ‘모바일 셔틀’을 제어하고 물류 재고를 관리하는 시스템과 설비 상태를 실시간으로 모니터링하는 원격감시 시스템도 함께 제공할 예정이다.

LG 계열사 북미 공장에도 수백 대 규모의 셔틀로봇 기반 물류 자동화 시스템이 적용된 것으로 알려졌다.

이준호 LG CNS 스마트물류&시티사업부장은 “냉장·냉동 환경까지 적용 가능한 ‘모바일 셔틀’을 통해 물류 자동화 적용 범위를 확장했다”며 “고밀도·고효율 물류 운영이 가능한 차별화된 경쟁력을 바탕으로 글로벌 사업을 확대해 나가겠다”고 말했다. 차민주 기자