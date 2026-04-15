오태석 우주청장, NASA 청장 회동 2030년 韓개발 탑재체, 달 남극 투입

우리나라가 미국과 달 탐사 분야에서 협력을 강화한다.

오태석 우주항공청장은 13일(미국 현지시간) 미국 콜로라도 스프링스에서 개최 중인 제41회 스페이스 심포지엄에서 미국 항공우주청(NASA) 신임 청장 자레드 아이작맨과 회동을 가졌다.

오 청장은 아르테미스 2호의 성공적인 발사와 우주인 4명의 무사 귀환을 축하하며 50여 년 만의 유인 달 탐사 비행의 의미를 높게 평가했다.

양 기관장은 2024년 10월 체결된 아르테미스 연구협약의 실질적 이행을 위해 모빌리티, 통신, 전력 등 분야에서 진행 중인 실무협의 현황을 함께 점검했다.

특히 지금까지 발굴한 협력 아이템들이 빠른 시일 내에 가시적인 성과로 구체화 될 수 있도록 양국 민관의 논의를 적극 지원하기로 의견을 모았다.

특히 최근 한국이 개발 중인 LVRAD 탑재체가 NASA의 CLPS(민간 달 탑재체 수송서비스) 프로그램에 참여하게 된 것을 계기로, 앞으로도 달 탐사 분야에서 양국 간 협력을 지속적으로 강화해 나가는 방안을 논의했다.

LVRAD는 천문연이 주관하고 국내 대학(서울대, 청주대, 경북대 등)이 개발 중인 탑재체다. 달 남극 표면의 우주방사선 에너지 분포와 시간에 따른 변화를 측정하며, 수집된 데이터는 우주인의 방사선 영향 연구에 활용된다.

오태석 청장은 “이번 회동은 한미 우주 동맹이 단순한 선언을 넘어 실질적인 기술 공조 단계로 진입했음을 보여주는 이정표”라며 “인류의 지속 가능한 달 탐사에 대한민국이 필수적인 역할을 할 수 있도록 구체적인 방안을 찾아가겠다”고 밝혔다. 구본혁 기자