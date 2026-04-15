[헤럴드경제=민성기 기자] 유승민 국민의힘 전 의원이 6·3 지방선거와 동시에 치러질 것으로 예상되는 경기 하남갑 국회의원 보궐선거에 출마를 고민하고 있는 것으로 전해졌다.

15일 세계일보에 따르면 유 전 의원 측 관계자는 매체와의 통화에서 “유 전 의원은 (만약 당에서 출마 요청이 올 경우) 진지하게 생각하겠다는 입장”이라고 밝혔다.

유 전 의원측 관계자는 “하남갑은 보수에 유리한 지역이지만 친윤계 지원을 받은 이용 전 의원이 나올 경우 승리를 담보하기 어렵다”며 “유 전 의원이 출마여부를 진지하게 생각하는 이유가 이 점에 있다”고 전했다.

경기 하남갑은 2024년 22대 총선에서 민주당 추미애 의원이 윤석열 전 대통령 수행실장 출신인 이용 전 의원을 상대로 1.17%차로 승리했던 지역이다.

이후 추 의원이 경기도지사 민주당 후보로 선출되면서 추 의원이 이달 30일전 사퇴할 경우 재보궐선거가 치러진다.

국민의힘에서는 이 지역에 이용 전 의원이 출마의지를 강하게 피력하고 있다.

보수진영 내 대표적 ‘개혁보수’ 인사로 꼽히는 유 전 의원은 앞서 당으로부터 여러차례 경기도지사 출마를 요청 받았으나, 유 전 의원은 경기지사 출마 생각이 전혀 없다면서 “제게 남은 정치적 소명은 완전히 망해버린 보수정당을 어떻게 다시 재건하느냐에 맞춰져 있다”고 말한 바 있다.