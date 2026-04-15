중동전쟁 여파에 원가 압박 확대…범부처 모니터링 가동

[헤럴드경제=김선국 기자] 송미령 농림축산식품부장관이 중동전쟁 여파로 인한 식품업계 원가 부담과 포장재 수급 상황 점검에 나섰다.

농식품부는 송 장관이 15일 롯데웰푸드 대전공장을 방문해 식품·외식·포장재 업계와 함께 원·부재료 수급 상황과 현장 애로를 점검했다고 밝혔다.

최근 중동전쟁 영향으로 국제유가와 나프타 가격 변동성이 확대되면서 합성수지, 플라스틱 용기 등 식품 포장재 수급 불안 우려가 커지고 있다. 이는 식품업계 제조원가 상승 압력으로 직결되는 상황이다.

이날 간담회에서는 포장재 수급 상황과 원가 상승 요인, 기업 대응 현황, 정책 지원 필요사항 등이 논의됐다.

업계는 포장재 수급 불안과 가격 변동성 확대에도 대체 소재 도입과 포장재 경량화 등을 통해 영향을 최소화하고 있다고 설명했다.

정부는 범부처 수급 모니터링 체계를 가동해 포장재 수급 안정에 총력 대응할 방침이다.

농식품부와 산업부, 식약처는 원료 공급부터 제조까지 원·부자재 수급 상황을 상시 점검하고, 관계부처 합동 현장점검도 확대한다.

아울러 가수요로 인한 시장 교란을 선제 차단하고, 공급 차질 시 파급효과가 큰 품목을 중심으로 수급 안정 조치를 추진한다.

송 장관은 “포장재 수급 불안이 식품산업 성장 저해나 물가 상승으로 이어지지 않도록 관계부처와 함께 대응하겠다”며 “식품업계 부담 완화를 위한 정책 지원을 총동원하겠다”고 말했다.