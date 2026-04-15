생산·유통·지자체 3개 부문 12점 선정…총상금 2000만원

[헤럴드경제=김선국 기자] 정부가 농산물우수관리(GAP) 인증 활성화와 판로 확대를 위해 우수사례 발굴에 나선다.

국립농산물품질관리원은 ‘2026년 제12회 GAP 인증 우수사례 경진대회’를 개최한다고 15일 밝혔다.

GAP(Good Agricultural Practices)는 농산물 생산부터 수확 후 관리, 유통 전 과정에서 위해요소를 관리해 안전한 농산물을 공급하는 제도다.

올해로 12회를 맞는 이번 대회는 생산, 유통, 지방정부 등 3개 부문으로 나눠 진행되며, 현장 중심의 우수사례를 발굴해 확산하는 데 목적이 있다.

심사는 서류, 현장, 발표 평가를 거쳐 진행되며 총 12점의 우수사례가 선정된다. 부문별로는 생산 5점, 유통 4점, 지방정부 3점이다.

수상자에게는 총 2000만원의 상금이 주어진다. 농식품부장관상 4점과 농관원장상 8점도 수여된다.

선정된 우수사례는 오는 8월 개최 예정인 ‘2026년 A-Farm Show’에서 시상되며, 현장에서는 GAP 인증 농산물 전시와 홍보도 함께 진행된다.

서류 접수는 다음달 15일까지이며, 농관원 누리집과 GAP 정보서비스를 통해 신청할 수 있다.

김철 농관원장은 “현장의 우수 실천 사례를 발굴·공유해 GAP 인증의 가치 확산과 소비 활성화로 이어지기를 기대한다”고 말했다.