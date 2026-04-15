[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 겸 배우 아이유가 동료 가수들의 콘서트 초대권을 받지 않는 이유를 밝혔다.

14일 공개된 유튜브 웹 예능 ‘살롱드립’에는 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’에 출연하는 아이유, 변우석, 공승연, 노상현이 나와 이야기를 나눴다.

이날 장도연은 아이유에게 “초대권을 준다고 해도 꼭 사비로 티켓을 구매해서 간다고 들었다”고 물었다.

이에 아이유는 “저도 공연을 하는 입장에서 공연을 보는 것 자체가 공부가 된다. 몰래 가서 끝까지 다 보고 즐기고 오는 편이다”고 설명했다.

그러면서 “트와이스도 보고, 엑소 디오 씨 공연도 갔다. 되도록 공연을 많이 보려고 한다. 스트레스 해소도 되고 힐링도 된다”고 덧붙였다.

이를 듣던 공승연도 “안 그래도 트와이스 초대권을 드리려고 했는데 이미 구매를 하셨더라”고 말하자 아이유는 “저는 트와이스를 너무 좋아한다”고 트와이스에 대한 애정을 드러냈다. 공승연은 걸그룹 ‘트와이스’ 멤버 정연의 친언니다.

한편 드라마 ‘21세기 대군부인’은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로, 모든 것을 가졌지만 신분은 평민인 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없는 남자의 이야기를 그리는 로맨스 드라마다.