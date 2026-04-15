- 우주방사선 정밀 관측 기술 확보

[헤럴드경제=구본혁 기자] 2023년 5월 누리호에 실려 우주로 발사된 차세대소형위성 2호 과학탑재체 ‘근지구 우주방사선 측정장비’(이하 레오도스)가 2년 9개월 간의 임무를 마치고 운용을 종료했다.

15일 우주항공청과 한국천문연구원에 따르면 차세대소형위성 2호에 탑재된 레오도스는 우주에서 날아오는 방사선을 전기를 띤 입자(하전입자)와 중성자로 구분하여 방사선량을 측정하는 장비다.

레오도스는 지구 주변 중성자와 하전입자들의 에너지 분포와 시간에 따른 변화량을 측정한다. 특히 사람의 피부와 똑같이 반응하는 검출 장치가 포함돼 있어 우주정거장 바깥에서 우주인이 활동할 때 우주방사선으로부터 얼마나 심각한 영향을 받는지 정밀하게 측정해 중성자가 인체에 끼치는 영향을 밝힐 수 있는 데이터를 제공한다. 또한 태양 활동 주기에 따른 우주방사선의 변화와 지구 주변 우주환경에 미치는 영향을 찾는다.

그간 우주비행사나 위성의 우주방사선 피폭 수준을 예측할 수 있는 관측자료를 확보했다.

레오도스는 임무기간 동안 ▷전 지구 우주방사선 지도 완성 ▷태양 활동 극대기(2024년~2025년)에 우주 방사선량 약 40% 감소 확인 ▷2003년 이후 최대 태양 폭발 현상 포착 ▷약 550km 고도에서의 중성자 측정 등 우수한 관측 성과를 거뒀다.

특히 이번 임무를 통해 태양이 활발해질수록 오히려 지구 바깥에서 날아오는 우주방사선이 줄어든다는 사실을 확인했으며, 태양이 지구를 지키는 ‘천연 방패’ 역할을 한다는 것을 관측으로 입증했다.

강경인 우주항공청 우주과학탐사부문장은 “이번 레오도스의 관측 결과는 저궤도에서의 방사선량 측정을 통해 위성 설계, 우주비행사 안전 기준, 항공기 탑승객의 방사선 피폭 연구 등에 활용될 수 있는 연구성과”라며 “앞으로 지구 저궤도뿐만 아니라 태양권까지, 우리 기술로 우주환경을 직접 관측하고 이해할 수 있는 역량을 넓혀 나갈 것”이라고 강조했다.