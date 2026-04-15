역대 최고 경쟁률…에이전틱AI 보안 사업 확대 다양한 사내 복지로 ‘일하고 싶은 기업’ 부상

[헤럴드경제=차민주 기자] 라온시큐어는 2026년도 공개 채용에 인공지능(AI)·보안 인재들이 대거 몰리며 역대 최대 지원자 수를 경신했다고 15일 밝혔다.

라온시큐어에 따르면 지난 2월 26일부터 3주간 진행한 이 회사의 신입·경력 공개 채용에 2600여명이 지원해 130:1의 역대 최고 경쟁률을 기록했다.

라온시큐어는 이번에 기록한 역대 최고 경쟁률에 대해 회사의 행보와 비전에 주목한 AI·보안 인재들의 지원이 집중된 결과라고 평가했다. 이어 수평적 조직 문화와 다양한 복지 제도 등 ‘일하고 싶은 기업’으로서의 경쟁력도 긍정적으로 작용했다고 덧붙였다.

라온시큐어는 최근 ‘AI연구소’를 ‘AI사업본부’로 확대 개편하고, 에이전틱AI 기반 보안 자동화 플랫폼의 연내 출시를 추진하는 등 AI 중심으로 사업 체제를 전면 전환했다.

또 ‘모바일 신분증’과 같은 블록체인 기반 국가 디지털 신원 인프라 구축에 핵심 기술을 제공해온 데다, 미국 NIST 표준 알고리즘을 적용한 양자내성호(PQC) 솔루션을 상용화했다고 강조했다.

최종 선발된 신입사원들은 연수원 입소를 시작으로 2주간 회사의 AI 사업 등 주력 서비스에 대한 교육 프로그램을 이수한 뒤 실무에 투입될 예정이다.

라온시큐어는 우수 인재 확보를 발판으로 AI 중심 사업 확대에 속도를 낸단 방침이다. 특히 AI의 신원과 권한을 관리하는 ‘AAM(Agentic AI Management)’ 기술 개발을 본격화하고, 이를 기반으로 디지털 신뢰 인프라 시장을 공략한다.

이어 라온시큐어는 글로벌 사업의 성장도 기대하고 있다고 밝혔다. 앞서 이 회사는 다중인증(MFA) 기반 AI 플랫폼 ‘원패스(OnePass)’가 글로벌 생체인증 협의기구 FIDO 얼라이언스로부터 세계 최초로 FIDO 인증을 획득했다. 또 일본 시장에서 월간 활성 이용자 수(MAU) 1000만명을 돌파했다.

다양한 사내 복지도 소개됐다. 세부적으로 ▷자율 출퇴근제 ▷‘패밀리데이’ 오전 근무 ▷‘펀펀런치’ 2시간 점심시간 ▷조식·중식 식대 지원 ▷배우자 포함 임직원 무료 건강검진 ▷생일 축하선물 ▷장기근속 포상 ▷복지카드(라라카드) 연 120만원 지급 ▷휴양시설 지원 ▷임산부 근로시간 단축 유급 제공 ▷동호회비 지원 ▷다양한 교육 지원 ▷수면실·북카페·사내매점 등 사내 휴게시설 운영 ▷직원용 레저차량 운영 ▷여의도 불꽃축제 임직원 가족 초청 행사 등이다.

라온시큐어의 이 같은 노력을 바탕으로 ‘일하고 싶은 기업’으로서의 입지를 넓히고 있다고 설명했다. 이 회사는 ‘일·생활 균형 우수기업’과 ‘가족친화인증기업’, ‘청년친화 강소기업’ 선정을 비롯해 ‘일자리창출 유공 국무총리 표창’, ‘여성친화기업상’을 수상했다.

이순형 라온시큐어 대표는 “이번 채용에 쏟아진 높은 관심은 에이전틱AI 시대 디지털 신뢰 인프라를 선도하겠다는 라온시큐어의 비전에 우수 인재들이 공감한 결과”라며 “핵심 인재들과 함께 AI 보안 시장의 리더십과 글로벌 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.