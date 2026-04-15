[헤럴드경제=김주리 기자] 강원 삼척의 한 동굴 ‘환선굴’ 전망대에서 60대 관광객이 추락해 숨지는 사고가 발생했다.

15일 경찰과 소방 당국에 따르면 전날 오후 4시 53분께 삼척시 신기면 환선굴 내 은하전망대에서 A(65)씨가 2.5ｍ 아래로 추락했다.

이 사고로 A씨가 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 숨졌다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.