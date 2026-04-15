[헤럴드경제=김주리 기자] 강원 삼척의 한 동굴 ‘환선굴’ 전망대에서 60대 관광객이 추락해 숨지는 사고가 발생했다.
15일 경찰과 소방 당국에 따르면 전날 오후 4시 53분께 삼척시 신기면 환선굴 내 은하전망대에서 A(65)씨가 2.5ｍ 아래로 추락했다.
이 사고로 A씨가 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 숨졌다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
rainbow@heraldcorp.com
입력 2026-04-15 10:45:09
[헤럴드경제=김주리 기자] 강원 삼척의 한 동굴 ‘환선굴’ 전망대에서 60대 관광객이 추락해 숨지는 사고가 발생했다.
15일 경찰과 소방 당국에 따르면 전날 오후 4시 53분께 삼척시 신기면 환선굴 내 은하전망대에서 A(65)씨가 2.5ｍ 아래로 추락했다.
이 사고로 A씨가 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 숨졌다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
법 지키니 경적 ‘빵빵’…75명 사망사고, 우회전 일시정지 집중 단속 [세상&]
[헤럴드경제=김아린 기자] 경찰이 오는 20일부터 6월 19일까지 2개월간 우회전 통행법 위반에 대한 집중 단속을 펼친다. 경찰청은 15일 우회전 사고에 취약한 보행자 안전을 확보하려는 조치의 일환으로 각 시도의 자치경찰위원회 등과 협조해 이번 단속을 실시한다고 밝혔다. 경찰 통계에 따르면 지난해 전체 우회전 교통사고 사망자 75명 중 보행자는 42명으로
이휘재, 캐나다 교민 목격담 파묘…“인사하니 무시하는 눈빛”
[헤럴드경제=민성기 기자] 이휘재가 방송에 복귀한 가운데, 그의 캐나다 체류 시절 교민 목격담이 주목받고 있다. 지난 12일 한 온라인 커뮤니티에는 지난달 캐나다 교민 커뮤니티 ‘아이러브밴쿠버’에 올라온 이휘재 관련 게시글이 공유됐다. 작성자는 “이휘재가 밴쿠버에 살았다고 들었는데 실제로 본 사람이 있느냐”고 질문했다. 이에 교민 A씨는 “(이휘재가) 노스밴쿠버에 살았다던데 우연히 길에서 마주친 지인이 ‘이휘재씨 아니세요?’하고 물었는데 그냥 쌩 하고 지나가더란다”고 댓글을 남겼다. 이어 “그 지인이 이 일을 기억하는 이유가 그때 그 눈이 ‘뭐 이런 놈이 아는 척을 해?’하는 무시의 눈빛이라 너무 기분이 나빴다고 한다”고 했다. 또 다른 교민 B씨는 “캐나다 와서도 미담은 하나도 못 들었다. 주변에서 들은 얘기도 비슷한 류”라고 남겼다. 이외에도 “파크로얄 쇼핑몰에서 자주 봤는데 아는 척을 하지 않았다”, “현지에서도 조용히 지냈다”는 등의 목격담이 이어졌다. 다만 일부에서는 사생활
“워런 버핏이 2조7000억 넣었대” 난리…25% 급등한 ‘이 종목’
[헤럴드경제=김보영 기자] ‘투자의 귀재’ 워런 버핏이 일본 최대 손해보험사 도쿄마린홀딩스 지분을 대거 매입했다는 소식이 전해지면서 해당 종목 주가가 급등하고 있다. 국내 ‘일학개미’들의 매수세도 빠르게 유입되는 분위기다. 7일(현지시간) 도쿄증권거래소에서 도쿄마린홀딩스는 전 거래일 대비 0.42% 하락한 7277엔에 장을 마쳤다. 이는 버핏의 투자 사실이 공개된 지난달 23일 종가 5857엔과 비교하면 24.76% 오른 수치다. 버핏은 당시 18억달러(한화 약 2조7000억원)를 투입해 도쿄마린홀딩스 지분 2.49%를 취득하고, 향후 최대 9.9%까지 보유 비중을 넓힐 수 있는 권한도 확보했다. 이 같은 소식이 전해지면서 국내 투자자들의 매수세도 뒤따랐다. 한국예탁결제원 세이브로에 따르면 도쿄마린홀딩스는 발표 이전까지 결제금액 기준 국내 투자자 일본 주식 순매수 순위 50위권 밖에 머물렀지만, 발표 이후 7일까지 약 83억원 규모 순매수가 유입되며 단숨에 1위로 올라섰다. 이러한
6년간 6차례 임신후 요절…“깜찍한 공주”라 불린 소녀의 비극[이원율의 후암동 미술관-마르가리타 테레사 편]
후암동 미술관은 무한한 디지털 공간에 걸맞은 초장편 문화예술 스토리텔링 연재물의 ‘원조 맛집’입니다. ■기자 구독■을 누르시면 매 주말 새로운 예술 이야기를 즐기실 수 있습니다. 기사는 역사적 사실 기반에 일부 상상력을 더한 스토리텔링으로 쓰였습니다. ※이번에는 마르가리타 테레사 공주의 삶과 여러 초상화를 통해 합스부르크가의 복잡한 비극을 탐구합니다. [헤럴드경제=이원율 기자]아버지는 딸 마르가리타 테레사를 ‘나의 기쁨’으로 불렀다. 어머니는 아이를 ‘작은 천사’, 가까운 친인척은 ‘반짝이는 보석’이라고 칭했다. 다섯 살 공주 테레사는 그럴 때면 배시시 웃었다. 얼굴에는 동그란 눈과 앙증맞은 코가 있었다. 바로 아래에는 과일 절임을 바쁘게 오물거리는 입이 보였다. 몸은 또래와 견줬을 때 약간 작았지만, 움직임은 늘 크고 활기찼다. 설탕이 묻은 손이야 옷 위로 팡팡 털어내는가 하면, 조이는 신발 따위도 언제든 휙휙 던져버리곤 했다. 머리칼을 만져주는 하녀 곁에서 꾸벅 졸다가도, 좋아하