[헤럴드경제=장윤우 기자] 부산의 고등학생이 중고 거래 플랫폼에서 승용차를 구매한 뒤 친구들과 무면허 운전을 하다 경찰에 적발됐다.

15일 부산 금정경찰서에 따르면 지난달 7일 오전 3시 30분쯤 부산 금정구 두구동에서 에쿠스 차량이 주행 중 가로수를 들이받는 사고를 냈다. 경찰이 출동해 운전자를 확인한 결과 고등학생 A 군으로 파악됐다.

A 군은 이날 친구 3명과 함께 차량을 번갈아 운전한 것으로 확인됐다. 이들은 과속과 차선 이탈을 반복하는 난폭운전을 한 것으로 전해진다. 또, 부모님 차량이나 오토바이를 운전하는 일행과 경주를 벌이기도 했다.

이들이 탄 차량은 중고 거래 플랫폼 당근마켓에서 350만원을 주고 구매한 에쿠스였다. 중고 거래 플랫폼에서 신분증이나 운전면허를 확인하지 않고도 거래할 수 있다는 점을 노렸다. 차량 등록은 20대 지인 명의를 빌려 마쳤다.

경찰 관계자는 “행위 전반에 관해 확인해야 할 부분이 많아 조사를 진행하고 있다”며 “구체적인 수사 내용은 밝히기 어렵다”고 말했다.