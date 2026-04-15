[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천경제자유구역(IFEZ) 송도국제도시에 첨단 자동화 장비·부품 생산기지가 구축됐다.

인천경제자유구역청은 15일 송도 지식정보산업단지 내 애니모션텍㈜ 신사옥이 준공됐다고 밝혔다.

2007년 설립된 애니모션텍은 반도체, FPCB(연성회로기판), 디스플레이 장비에 적용되는 레이저 가공 장비 및 모션제어 부품을 전문적으로 생산하는 기업이다.

송도 신사옥은 부지 5414㎡(1,638평)에 미국 에어로텍(Aerotech)의 외국인 직접투자(FDI) 글로벌 협력 프로젝트로 추진됐다.

신사옥은 첨단 자동화 장비 및 핵심 부품의 생산시설과 함께 연구개발 기능을 갖춘 복합 거점으로 구축됐다.

윤백진 인천경제자유구역청장 직무대행(차장)은 “애니모션텍의 송도 투자와 이번 준공은 인천이 첨단 제조 및 장비 산업의 핵심 거점으로 도약하는 데 중요한 의미를 가진다”고 말했다.

그러면서 “향후 레이저 가공 및 고정밀 모션제어 기술 분야의 기술 고도화를 통해 첨단 자동화 분야 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대된다”고 덧붙였다.