[헤럴드경제=채상우 기자] 새벽 도로에 누워 있던 60대가 택시에 치여 사망했다.
15일 경찰에 따르면 오전 3시 38분 전북 전주시 덕진구 송천동 한 도로에서 주행 중이던 택시가 도로 위에 누워 있던 A(69)씨를 치었다.
이 사고로 A씨가 크게 다쳐 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다.
경찰은 택시 운전자가 밤길에 A씨를 미처 발견하지 못해 사고가 난 것으로 보고 경위를 조사 중이다.
123@heraldcorp.com
입력 2026-04-15 10:29:51
[헤럴드경제=채상우 기자] 새벽 도로에 누워 있던 60대가 택시에 치여 사망했다.
15일 경찰에 따르면 오전 3시 38분 전북 전주시 덕진구 송천동 한 도로에서 주행 중이던 택시가 도로 위에 누워 있던 A(69)씨를 치었다.
이 사고로 A씨가 크게 다쳐 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다.
경찰은 택시 운전자가 밤길에 A씨를 미처 발견하지 못해 사고가 난 것으로 보고 경위를 조사 중이다.
“학교 근처 내려줬는데” 초등생 시신으로…의문의 죽음에 日사회 발칵
[헤럴드경제=김성훈 기자] 일본에서 등굣길에 사라졌던 초등학생이 결국 20일만에 시신으로 발견돼 일본 사회가 충격에 빠졌다. 일본 경찰은 13일 교토부 난탄시 소노베초의 야산에서 실종된 아다치 유키(11)로 추정되는 아동의 시신을 발견했다고 밝혔다. 발견 지점은 아다치의 자택에서 8㎞가량, 아다치의 학교에서 2㎞가량 떨어진 곳이었다. 아다치는 지난달 23일
이휘재, 캐나다 교민 목격담 파묘…“인사하니 무시하는 눈빛”
[헤럴드경제=민성기 기자] 이휘재가 방송에 복귀한 가운데, 그의 캐나다 체류 시절 교민 목격담이 주목받고 있다. 지난 12일 한 온라인 커뮤니티에는 지난달 캐나다 교민 커뮤니티 ‘아이러브밴쿠버’에 올라온 이휘재 관련 게시글이 공유됐다. 작성자는 “이휘재가 밴쿠버에 살았다고 들었는데 실제로 본 사람이 있느냐”고 질문했다. 이에 교민 A씨는 “(이휘재가) 노스밴쿠버에 살았다던데 우연히 길에서 마주친 지인이 ‘이휘재씨 아니세요?’하고 물었는데 그냥 쌩 하고 지나가더란다”고 댓글을 남겼다. 이어 “그 지인이 이 일을 기억하는 이유가 그때 그 눈이 ‘뭐 이런 놈이 아는 척을 해?’하는 무시의 눈빛이라 너무 기분이 나빴다고 한다”고 했다. 또 다른 교민 B씨는 “캐나다 와서도 미담은 하나도 못 들었다. 주변에서 들은 얘기도 비슷한 류”라고 남겼다. 이외에도 “파크로얄 쇼핑몰에서 자주 봤는데 아는 척을 하지 않았다”, “현지에서도 조용히 지냈다”는 등의 목격담이 이어졌다. 다만 일부에서는 사생활
“워런 버핏이 2조7000억 넣었대” 난리…25% 급등한 ‘이 종목’
[헤럴드경제=김보영 기자] ‘투자의 귀재’ 워런 버핏이 일본 최대 손해보험사 도쿄마린홀딩스 지분을 대거 매입했다는 소식이 전해지면서 해당 종목 주가가 급등하고 있다. 국내 ‘일학개미’들의 매수세도 빠르게 유입되는 분위기다. 7일(현지시간) 도쿄증권거래소에서 도쿄마린홀딩스는 전 거래일 대비 0.42% 하락한 7277엔에 장을 마쳤다. 이는 버핏의 투자 사실이 공개된 지난달 23일 종가 5857엔과 비교하면 24.76% 오른 수치다. 버핏은 당시 18억달러(한화 약 2조7000억원)를 투입해 도쿄마린홀딩스 지분 2.49%를 취득하고, 향후 최대 9.9%까지 보유 비중을 넓힐 수 있는 권한도 확보했다. 이 같은 소식이 전해지면서 국내 투자자들의 매수세도 뒤따랐다. 한국예탁결제원 세이브로에 따르면 도쿄마린홀딩스는 발표 이전까지 결제금액 기준 국내 투자자 일본 주식 순매수 순위 50위권 밖에 머물렀지만, 발표 이후 7일까지 약 83억원 규모 순매수가 유입되며 단숨에 1위로 올라섰다. 이러한
6년간 6차례 임신후 요절…“깜찍한 공주”라 불린 소녀의 비극[이원율의 후암동 미술관-마르가리타 테레사 편]
후암동 미술관은 무한한 디지털 공간에 걸맞은 초장편 문화예술 스토리텔링 연재물의 ‘원조 맛집’입니다. ■기자 구독■을 누르시면 매 주말 새로운 예술 이야기를 즐기실 수 있습니다. 기사는 역사적 사실 기반에 일부 상상력을 더한 스토리텔링으로 쓰였습니다. ※이번에는 마르가리타 테레사 공주의 삶과 여러 초상화를 통해 합스부르크가의 복잡한 비극을 탐구합니다. [헤럴드경제=이원율 기자]아버지는 딸 마르가리타 테레사를 ‘나의 기쁨’으로 불렀다. 어머니는 아이를 ‘작은 천사’, 가까운 친인척은 ‘반짝이는 보석’이라고 칭했다. 다섯 살 공주 테레사는 그럴 때면 배시시 웃었다. 얼굴에는 동그란 눈과 앙증맞은 코가 있었다. 바로 아래에는 과일 절임을 바쁘게 오물거리는 입이 보였다. 몸은 또래와 견줬을 때 약간 작았지만, 움직임은 늘 크고 활기찼다. 설탕이 묻은 손이야 옷 위로 팡팡 털어내는가 하면, 조이는 신발 따위도 언제든 휙휙 던져버리곤 했다. 머리칼을 만져주는 하녀 곁에서 꾸벅 졸다가도, 좋아하