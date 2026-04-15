[헤럴드경제=채상우 기자] 새벽 도로에 누워 있던 60대가 택시에 치여 사망했다.

15일 경찰에 따르면 오전 3시 38분 전북 전주시 덕진구 송천동 한 도로에서 주행 중이던 택시가 도로 위에 누워 있던 A(69)씨를 치었다.

이 사고로 A씨가 크게 다쳐 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다.

경찰은 택시 운전자가 밤길에 A씨를 미처 발견하지 못해 사고가 난 것으로 보고 경위를 조사 중이다.