주요 인사 릴레이 면담…현장 찾아 안전·품질 최우선 강조

[헤럴드경제=배문숙 기자]한국수력원자력은 김회천 사장이 취임 후 첫 해외 일정으로 13~14일(현지시간) 체코를 찾아 카렐 하블리첵 체코 산업통상부 장관 겸 제1부총리 등을 만나고 두코바니 원전 건설 현장을 직접 점검했다고 15일 밝혔다.

이번 방문은 지난해 6월 본계약 체결 이후 본격화된 두코바니 원전 2기 건설 사업의 성공적 완수를 위해 마련됐다.

김 사장은 방문 첫날 체코전력공사(CEZ) 및 발주사(EDU II) 경영진을 만나 사업의 성공적 완수를 위한 비전과 의지를 피력했다.

이어 이반 베드나릭 체코 교통부 장관과 면담을 통해 대형 기자재 운송을 위한 교통 인프라의 적기 구축 등 정부 차원의 지속적인 관심과 지원을 요청했다.

인허가 문제도 직접 챙겼다. 김 사장은 체코 원자력안전위원회(SUJB) 부위원장과의 면담에서는 “관련 법규와 기준을 철저히 준수해 인허가 절차를 성실히 이행하겠다”고 밝혔다.

둘째 날에는 체코 산업통상부 장관을 겸하는 하블리첵 제1부총리를 만났다.

이 자리에서 김 사장은 사업이 계획된 일정에 따라 안정적으로 추진될 수 있도록 총력을 다하겠다고 강조했다.

같은 날, 김 사장은 두코바니 원전 소재지인 비소치나주 및 인근 남모라비아주 주지사를 만나 지역사회와의 상생 협력 방안을 논의했다.

체코 방문 마지막 일정으로 두코바니 원전 건설 현장을 찾은 김 사장은 현장 직원들을 격려하며 안전과 품질을 최우선으로 철저한 사업 관리를 거듭 당부했다.

김 사장은 “두코바니 원전 사업은 체코의 에너지 안보와 탄소중립 실현을 위한 핵심 사업”이라며 “한수원은 두코바니 원전 사업을 충실히 이행하는 동시에, 세계 원전 시장의 퍼스트 무버(First Mover)로서 대한민국 원전의 국제 경쟁력을 강화해 나가겠다”라고 밝혔다.