[헤럴드경제=장윤우 기자] 논란의 삼천당제약을 이끄는 윤대인 회장이 미국 경제 전문지 포브스가 발표한 한국 부자 순위 10위에 올랐다. 59억달러(약 8조6900억원)의 자산을 인정받아 박현주 미래에셋그룹 회장(12위·49억달러), 김범수 카카오 창업자(13위·38억달러), 김범석 쿠팡 이사회 의장(14위·32억달러)을 모두 제쳤다.

13일(현지시간) 포브스는 3월 27일 시장 종가와 원·달러 환율을 기준으로 자산을 평가한 한국 부자 순위를 발표했다. 해당 시점 삼천당제약 주가는 종가 기준 111만원이었다. 사업의 내재가치나 현금화 가능한 실질 재산이 아니라 상장주식 시가평가액이 크게 반영된 결과다.

당시 삼천당제약은 과장 공시 논란의 한복판에 있었다.

지난 2월 26일 유럽 계약 관련 공시에서 확정 수령액은 3000만유로(약 508억원)로 제시됐다. 같은 날 보도자료에는 5조3000억원 규모라는 표현이 담겨 논란이 불거졌다. 지난달 30일에는 미국에서 경구용 세마글루타이드 계약을 체결하며 마일스톤 약 1억달러(약 1400억원)를 확보하고 독점 계약이라고 홍보했지만 공시에는 독점이라는 표현이 빠졌다.

한국거래소는 지난달 31일 영업실적 전망 관련 공정공시 미이행을 이유로 삼천당제약에 불성실공시법인 지정 예고를 냈다. 이후에도 계약 상대방 비공개, 주가조작 의혹 등이 이어지며 주가는 50만원대로 급락했다.

포브스에 따르면 이번 한국 부자 50인의 합산 순자산은 1750억달러(약 257조7900억원)로 사상 최고치를 기록했다. 1년 전 990억달러(약 145조8300억원) 대비 77% 증가했다. AI 수요 급증에 따른 반도체 호황이 주된 배경이다. 코스피 지수는 지난 12개월 사이 두 배 이상 올랐다.

1위는 삼성전자 이재용 회장이 탈환했다. 자산은 216억달러(약 31조8100억원)로 1년 새 138억달러(약 20조3200억원) 증가해 증가액 기준으로도 1위다.

2위는 사모펀드 MBK파트너스 공동 창업자 마이클 김으로 99억달러(약 14조5800억원)다. 홈플러스 기업회생 여파에도 MBK는 지난 10월 아시아 바이아웃 펀드에서 55억달러(약 8조1000억원)를 조성했다.

셀트리온 공동 창업자 서정진 회장은 81억달러(약 11조 9300억원)로 3위다. 셀트리온 주가는 지난 1년간 30% 올랐고 올 1월 미국 제약사 일라이 릴리의 공장을 3억3000만달러(약 4800억원)에 인수하는 계약을 체결했다.

한미반도체 곽동신 회장은 자산이 4배 이상 늘어 57억달러(약 8조3900억원)로 11위에 올랐다. 지난해 22위에서 11계단 뛰어올라 상승 폭 기준으로 1위다.

신규 진입자는 7명이다. ABL바이오 이상훈 대표는 14억달러(약 2조400억원)로 명단에 새로 이름을 올렸다. ABL바이오는 지난 11월 알츠하이머·파킨슨병 치료제 개발을 위한 26억달러(약 3조8200억원) 규모의 기술이전 및 공동 연구 계약을 일라이 릴리와 체결했다. 이오테크닉스 성규동 대표와 ISU그룹 김상범 회장도 AI 붐의 수혜로 명단에 새로 진입했다.

포브스 리스트 진입 기준은 자산 10억달러(약 1조4000억원)로 지난해 6억6500만달러(약 9700억원)에서 상향됐다.