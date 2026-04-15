2027 서울 세계청년대회 지원... 천주교 서울대교구와 기부 약정 체결 7월 말~8월 초 야외 행사… 참가자·운영인력·자원봉사자 피부 보호 지원 글로벌 선케어 연구개발 역량 국제 행사 후원…최대 100만명 참가 전망

[헤럴드경제=홍석희 기자] 코스맥스는 2027년 서울에서 열리는 세계청년대회(World Youth Day, WYD)의 성공적인 개최를 지원하기 위해 선케어 제품 50만개를 천주교 서울대교구에 기부하기로 했다고 15일 밝혔다.

코스맥스는 지난 14일 서울 명동성당에서 천주교 서울대교구와 ‘2027 서울 세계청년대회 기부 약정식’을 열고 행사 참가자 지원을 위한 선케어 제품 후원 계획을 공유했다.

이날 약정식에는 2027 서울 WYD 조직위원회 위원장인 정순택 서울대교구 대주교와 총괄 코디네이터 이경상 주교, 이경수 코스맥스그룹 회장, 최경 코스맥스 부회장 등 관계자들이 참석했다.

세계청년대회는 전 세계 가톨릭 청년들이 한자리에 모이는 대표적인 국제 행사다. 1986년 시작된 이후 한국에서 처음 열릴 예정이며, 행사 기간 서울을 찾는 인원은 최대 100만명에 이를 것으로 전망된다.

이번 약정에 따라 코스맥스는 2027 서울 세계청년대회 기간 자외선 차단 제품 50만개를 후원한다. 해외에서 한국을 찾는 청년들과 현장 운영 인력, 자원봉사자 등 다양한 참가자들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 행사 운영 방향과 필요 사항을 반영해 지원할 예정이다.

특히 대회 주요 일정이 한여름인 7월 말부터 8월 초 사이 진행되는 만큼 장시간 야외 활동이 많을 것으로 예상된다. 이에 따라 자외선과 무더위에 대비한 현장 지원 필요성도 커지고 있다.

코스맥스는 글로벌 시장에서 약 5000여개 고객사와 협업하며 선케어 제품 연구개발과 생산 역량을 축적해 왔다. 기후 환경과 사용감, 제형 안정성, 다양한 소비자 수요를 고려한 제품 개발 경험을 바탕으로 선케어 분야 경쟁력을 확보하고 있다는 설명이다.

이경수 코스맥스그룹 회장은 “전 세계 청년들이 모여 연대와 평화의 가치를 나누는 뜻깊은 행사에 코스맥스가 함께할 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “세계청년대회의 성공적인 운영에 조금이나마 보탬이 되고, 한국을 방문한 청년들에게 좋은 경험으로 기억되기를 기대한다”고 말했다.