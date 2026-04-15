5월까지 주2회 운항…후쿠오카·옌타이 노선 증편

[헤럴드경제=권제인 기자] 이스타항공은 봄 시즌 수요 확대에 따라 오는 5월 30일까지 인천-황산 노선 부정기편을 운항한다고 15일 밝혔다.

중국 안후이성에 위치한 황산은 유네스코 세계유산에 등재된 명산으로, 기암괴석과 운해로 유명하다. 특히 봄철에는 온화한 날씨 속에서 절경을 감상할 수 있어 트레킹 코스를 방문하는 단체 관광객이 많다.

이스타항공의 인천-황산 노선은 주 2회(수·토요일) 운항된다.

5~6월에는 봄철 수요가 집중된 일본 후쿠오카와 중국 옌타이 노선도 증편 운항한다. 인천-후쿠오카 노선은 5월 8일부터 6월 29일까지 주 4회(월·금·토·일요일), 인천-옌타이 노선은 5월 1일부터 5월 5일까지 매일 1왕복씩 추가 편성한다.

이스타항공 관계자는 “계절성 수요에 맞춰 주요 단거리 노선을 중심으로 공급석을 확대하게 됐다”며 “앞으로도 대외적인 상황 등을 종합적으로 고려해 노선을 탄력적으로 운영할 것”이라고 말했다.