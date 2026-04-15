5월 22일 ‘못난이’ 농수산물 활용한 ‘리본 쿠킹클래스’ 개최 4월 15일~5월 10일 신규 가입 고객 중 3명 추첨 초청 신규 가입 고객 전원에 1만5000원 쿠폰 지급

[헤럴드경제=홍석희 기자] 공영홈쇼핑이 김희은 셰프와 함께 ‘못난이’ 농수산물을 활용한 상생 쿠킹클래스 이벤트를 진행한다.

공영홈쇼핑은 오는 5월 22일 김희은 셰프와 함께 파인다이닝 요리를 만드는 ‘리본(Re-born) 쿠킹클래스’를 연다고 밝혔다. 이번 행사는 국내산 농수축산물과 중소기업 상품만을 판매하는 공공기관 TV홈쇼핑으로서 ‘못난이’ 농수산물의 가치를 다시 조명하기 위해 기획됐다.

김희은 셰프는 미쉐린 1스타 레스토랑을 운영하고 있으며 넷플릭스 ‘흑백요리사2’ 출연으로 이름을 알렸다.

참여 대상은 공영홈쇼핑 신규 가입 고객이다. 4월 15일부터 5월 10일까지 가입을 완료하고 이벤트 페이지에서 신규 가입 쿠폰을 발급받은 뒤 공영홈쇼핑 인스타그램을 팔로우하면 된다. 공영홈쇼핑은 이들 가운데 3명을 추첨해 쿠킹클래스 참여 기회를 제공할 예정이다.

이 기간 가입한 신규 고객 전원에게는 1만5000원 쿠폰도 지급한다. 쿠폰은 방송 상품 구매 시 사용할 수 있으며 유효기간은 발급일로부터 7일이다.

김희은 셰프의 쿠킹클래스 현장은 추후 공영홈쇼핑 유튜브 채널을 통해 공개될 예정이다.

공영홈쇼핑은 이번 이벤트를 통해 못난이 농수산물이 새로운 가치로 재탄생하는 과정을 알리고 생산자의 고민과 소비자의 가치 소비를 연결하겠다는 계획이다.