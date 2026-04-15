한국지역난방·남동발전·한전KDN·무보 ‘A’…대한석탄공사 ‘D’ 105개 기관 중 B등급 77곳 최다…경영평가 반영 예정

[헤럴드경제=김용훈 기자] 공공기관 안전활동 수준평가 결과 A등급이 6개에서 4개로 줄고 C등급은 20개에서 23개로 늘었다. 상위 축소·중하위 확대 흐름이 뚜렷해지며 공공기관 안전관리 전반에 ‘후퇴’ 신호가 감지된다는 해석이 나온다.

고용노동부와 한국산업안전보건공단은 15일 ‘2025년 공공기관 안전활동 수준평가’ 결과를 발표하고 105개 공공기관에 등급을 통보했다고 밝혔다.

이번 평가는 공기업 31곳, 준정부기관 56곳, 기타 공공기관 18곳 등 총 105개 기관을 대상으로 실시됐다. 안전보건 경영체계와 안전관리 활동, 성과 등을 종합 평가했으며, 건설 발주 현장 등 위험 현장을 직접 점검하는 현장평가와 대면평가를 병행했다.

평가 결과 A등급은 4개 기관에 그쳤고, B등급이 77개 기관으로 가장 많았다. C등급은 23개, D등급은 1개 기관이었다.

A등급은 한국지역난방공사·한국남동발전·한전KDN·한국무역보험공사 등 4곳에 그쳤다. 대한석탄공사는 유일하게 D등급을 받으며 최하위로 평가됐다.

정부는 평가 기준 강화의 영향이 반영된 결과라고 설명했다. 현장평가 시 노동자 면담을 확대하고 ‘사망사고 감소 노력도’ 지표를 신설하는 등 현장 작동성 중심으로 평가체계를 손질했기 때문이다. 사회적 이슈가 된 사고 발생 기관에 대한 감점 기준도 함께 도입됐다.

평가 절차 역시 강화됐다. 외부 전문가를 추가해 평가위원을 확대하고, 중간·최종 점검을 포함한 다층 검증체계를 도입했다. 기존에는 우수등급(S·A) 기관만 공개했지만, 올해부터는 모든 공공기관의 평가등급을 전면 공개하도록 했다.

이번 평가 결과는 공공기관 경영평가에 반영된다. 정부는 하위 등급 기관에 대해 안전관리등급제와 연계한 개선계획 수립을 요구하고, 맞춤형 컨설팅 등 후속 조치도 추진할 방침이다.

류현철 노동부 산업안전보건본부장은 “공공기관이 안전보건 문화를 선도하고 이를 민간으로 확산시키는 계기가 되도록 하겠다”며 “현장에서 실제로 작동하는 안전관리 체계 정착을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.