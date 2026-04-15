“‘폭력·반인권적 행태 타협 없다’는 원칙” ‘명인전 훈수’ 표현에 “대통령은 SNS 달인”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 전은수 청와대 대변인은 15일 이재명 대통령의 ‘보편적 인권 보호’ 발언을 두고 “특정 국가를 겨냥한 것이 아니라 인류라면 마땅히 지켜야 할 보편적 가치에 대해, 보편적 인권 부분이라는 북극성을 가리킨 것”이라고 분석했다.

전 대변인은 이날 오전 KBS 라디오 ‘전격시사’에 출연해 이같이 말하고 “‘폭력과 반인권적인 행태에는 타협이 없다’는 원칙적인 부분을 말씀하신 거라서, 있는 그대로 봐주시면 될 것 같다”고 했다.

이 대통령은 전날 국무회의에서 중동 전쟁을 언급하고 “전쟁 당사국들도 보편적 인권 보호의 원칙, 그리고 역사의 교훈을 바탕으로 세계가 간절히 바라는 평화를 향해 용기 있는 걸음을 내디뎌 주시기를 당부드린다”고 언급한 바 있다.

이를 두고 정치권에서는 이 대통령이 지난주 이스라엘의 팔레스타인 인권 탄압을 지적한 것과 이에 이스라엘 외교부가 정면 반박에 나섰던 상황과 관련이 있다는 해석이 나오기도 했다. 이에 전 대변인은 “그대로 봐주시면 될 것 같다”면서 “우리 정부의 진심이 왜곡되지 않도록 다 설명하고 있다”고 했다.

전 대변인은 또한 국제연합(UN)에서 나온 이스라엘의 가해 책임 처벌과 관련한 결의안에 우리 정부가 기권한 것을 두고 “상세 문안, 그리고 유사 입장국의 입장 등 여러 기술적인 요소를 종합적으로 고려한 정책적 판단”이라며 “반면 대통령 메시지는 우리가 나아가야 할 방향, 근본적인 가치”라고 설명했다.

이날 전 대변인은 이 대통령의 거침없는 SNS 게재를 두고 “대통령은 SNS의 달인”이라고 표현하기도 했다.

이 대통령은 올해 들어 엑스(X·옛 트위터)를 통해 정책 현안에 적극 목소리를 내 오고 있다. 특히 자정이 넘은 새벽에도 게시물을 올리는 모습이 여러 차례 포착되기도 했다.

이에 대한 청와대 대응을 묻는 말에 전 대변인은 “SNS에 메시지를 내시는 건 대통령의 결정”이라며 “거기에 대해 저희는 우리 국민께 왜곡되지 않게 나가야 한다는 것을 견지하고 있다”고 했다.

이 대통령이 자신을 비판하는 야당을 향해 ‘오목 좀 둔다고 명인전 훈수하는 분들’이라며 우회적으로 비판한 것을 두고서도 “대통령께서는 SNS 달인”이라며 “재치 있게 봐주셨으면 좋겠다. 굉장히 고도의 비유적인 표현을 썼다”고 평가했다.

한편 전 대변인은 중동 사태 여파로 인한 원유 수급 상황과 관련한 질문에 “김정관 (산업부) 장관이 말씀하셨던 대로 초기부터 저희가 좀 확인을 했었던 부분”이라며 “현재 예년 대비 60%에서 70% 수준의 물량을 확보해 둔 상태”라고 했다.

그러면서 “‘최악의 상황을 가정하고 최선의 대책을 세운다’ 그런 마음가짐으로 수급 관리에 만전을 기하고 있다. 그래서 4, 5월까지 좀 너무 우려는 안 하셔도 될 것 같다”며 “다만 저희는 방심하지 않겠다”고 말했다.