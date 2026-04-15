중개형ISA 계좌 고객 대상 이벤트 실시

[헤럴드경제=홍태화 기자] 삼성증권이 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 고객을 대상으로 한 ‘중개형ISA 다시 봄 이벤트’를 오는 30일까지 진행한다.

15일 삼성증권에 따르면 이번 이벤트는 ▷웰컴(Welcome) 이벤트 ▷리스타트(Re-start) 이벤트 ▷레벨업(Level-up) 이벤트 ▷국내주식 첫걸음 이벤트 총 네 가지 이벤트로 진행된다.

우선, 웰컴 이벤트는 신규개설 고객 대상으로 기간 내 최초 중개형 ISA 계좌 개설 후 100만원 이상 1000만원 미만 순입금 시 상품권 1만원을 조건 달성 고객 전원에게 지급한다.

리스타트 이벤트는 ISA 계좌 복귀 고객을 대상으로 한다. 기간 내 중개형 ISA 계좌에 300만원 이상 1000만원 미만 순입금시 상품권 1만원을 전원 지급한다.

레벨업 이벤트는 중개형 ISA계좌 전체 고객 대상 이벤트로, 기간 내 중개형 ISA 계좌에 순입금하는 금액에 따라 조건 달성 고객에게 최대 상품권 60만원의 리워드를 지급한다.

국내주식 첫걸음 이벤트는 중개형 ISA 최초 신규고객이 입금 인정 기간 내 중개형ISA 계좌에서 100만원 이상 국내주식 온라인 거래 시 달성 고객 전원에게 상품권 5000원권을 지급한다.

삼성증권은 중개형ISA 계좌 고객의 편의성과 만족도를 높이기 위해 모바일트레이딩시스템(MTS) 엠팝(mPOP) 내에서 다양한 서비스를 제공하고 있다.

일반 계좌 대비 절세되는 금액을 비교해서 제시하는 ‘ISA 절세계산기·절세 시뮬레이터’, 수익률 상위 1000명이 ISA계좌에서 순매수한 종목 랭킹을 알려주는 ‘ISA고수 PICK’, ISA계좌에 대해서 다이렉트로 상담할 수 있는 ‘ISA 전화 상담소’, 주식 및 상장지수펀드(ETF)를 정기적으로 자동적립할 수 있는 ‘중개형 ISA 주식 모으기’ 등의 기능을 통해 고객들이 ISA 계좌 활용도를 한층 높일 수 있도록 지원하고 있다.