보은군 교육격차 해소 사업 연계…기숙형 공립학교 속리산중 전교생 대상 제공 AI 맞춤형 학습과 내신·수능 연계 콘텐츠 지원…자기주도학습 체계 강화 기초학력 개선부터 학습 흥미·수업 참여도 제고까지 기대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 아이스크림에듀는 충북 보은군의 학습 증진 사업인 ‘보은 드림 클래스’를 통해 속리산중학교 전교생에게 중등 스마트 러닝 서비스 ‘아이스크림 홈런 중등’을 지원한다고 밝혔다.

보은 드림 클래스는 보은군이 교육격차 해소를 위해 지역 학생들에게 온라인 학습 지원과 수도권 명문대 탐방, 진학 컨설팅 등 교육 프로그램을 제공하는 사업이다.

이번 사업에 따라 아이스크림에듀는 기숙형 공립학교인 속리산중학교 전교생에게 ‘홈런 중등’ 학습기와 AI 기반 맞춤형 학습 서비스, 다양한 학습 콘텐츠를 제공한다.

지원 내용에는 학교 교과와 연계된 내신 대비 인터넷 강의 서비스와 자기주도학습 지원 체계가 포함된다. 학습진단부터 목표 설정, 학습 진행, 피드백, 학습 관리까지 전 과정을 체계적으로 지원하는 방식이다. EBS 수능 강의와 연계한 ‘EBS특별관’을 통해 수능 대비 학습도 제공한다.

아이스크림에듀와 속리산중은 이번 지원을 통해 성적 향상과 기초학력 개선은 물론 수업 참여도와 학습 흥미도 제고 효과도 기대하고 있다.

속리산중은 보은군 지원 사업을 통해 기숙사 생활 학생들의 학습을 보다 체계적으로 관리하고, 기초학력이 부족한 학생들의 학습 흥미와 자기주도학습 역량을 높일 수 있을 것으로 보고 있다.

아이스크림에듀는 기숙형 학교 전교생을 대상으로 서비스를 지원하는 만큼 학습 몰입도와 학업 성취도 측면에서 의미 있는 성과를 기대하고 있으며, 이용 학생들의 만족도를 높일 수 있도록 학습 환경과 서비스를 고도화할 계획이라고 밝혔다.