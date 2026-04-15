안전보건 컨설팅·재정지원 연계, 안전문화 확산 캠페인 등 추진 회원사 현장 우선 점검 뒤 ‘신속지원’ 연계…공동안전관리 역량 강화도 예방 중심 산업안전 정책 전환 필요성도 강조

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업중앙회는 한국산업안전보건공단과 15일 서울 여의도 중기중앙회 리더스룸에서 중소기업 중대재해 예방을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약식에는 양 기관 관계자 10여명이 참석했다.

양 기관은 이번 협약을 통해 중소기업 안전보건 컨설팅과 재정지원 연계, 안전문화 확산 캠페인 전개, 협·단체 공동안전관리 역량 강화 지원 등 중소기업 산업재해 예방을 위해 협력하기로 했다.

중기중앙회는 중소기업 현장 전반에 안전문화가 안착할 수 있도록 현장 수요에 기반한 산재예방 정보 공유를 강화하고, 중소기업의 자발적인 산재예방 사업 참여를 독려할 계획이다.

안전보건공단은 중기중앙회 소속 협·단체 회원사 현장을 우선 방문해 산업시설을 점검하고, 위험요인이 발견될 경우 ‘신속지원(Quick-Pass)’ 프로그램을 통한 재정지원 연계에 나선다. 공동안전관리자 채용 지원 등 중소기업협동조합을 통한 안전 역량 강화도 병행 추진할 예정이다.

중기중앙회는 처벌과 제재 위주의 정책만으로는 중대재해를 줄이는 데 한계가 있는 만큼 산업안전 정책 기조를 예방 중심으로 전환할 필요가 있다는 점도 강조했다.

이번 협약을 계기로 산재 예방에 적극 나서는 기업에 대한 인센티브 확대와 함께, 중소기업의 자율적인 안전보건 역량 강화가 현장에 정착할 수 있을지 주목된다.