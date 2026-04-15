오만 PTLC 대표단, 한국 공공조달시장 내 중소기업 참여 확대 정책 논의 중기중앙회 브리핑 뒤 질의응답…양국 중소기업 경제협력 확대도 거론 중동전쟁 따른 원유·나프타 수급 불안 속 오만 측 협력 요청도

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업중앙회는 15일 서울 여의도 중소기업중앙회를 방문한 바다르 알 마마리 오만 프로젝트·입찰·로컬콘텐츠청 청장을 접견하고 한국 공공조달시장에서의 중소기업 판로지원 정책을 논의했다고 밝혔다.

오만 프로젝트·입찰·로컬콘텐츠청은 공공조달 정책과 정부 프로젝트 관리, 공공조달 및 국가 프로젝트에서의 로컬 콘텐츠와 중소기업 참여 확대 정책을 담당하는 기관으로 한국의 조달청과 유사한 역할을 맡고 있다.

이번 간담회는 오만 대표단이 한국의 공공조달시장 내 중소기업 참여 확대 정책을 벤치마킹하기 위해 요청하면서 마련됐다. 행사는 ‘대한민국 공공조달시장의 중소기업 판로지원 정책’을 주제로 한 중소기업중앙회 브리핑에 이어 질의응답 순으로 진행됐다.

이 자리에는 자카리야 알 사아디 오만 대사도 함께 참석해 양국 중소기업 간 경제 교류 활성화와 경제 분야 협력 강화 방안을 논의했다.

중기중앙회는 간담회에서 최근 중동전쟁으로 원유와 나프타 가격이 급등하고 수급 불안이 이어지면서 한국 중소기업들의 부담이 커지고 있다는 점도 전달했다.

오만은 원유와 나프타의 한국 수출 비중이 큰 국가인 만큼, 중기중앙회는 양국 간 원활한 공급 협력과 경제협력 확대가 이어지기를 기대한다고 밝혔다.