고1·2 대상 수학·한국사·사탐·과탐 기출 단원별 큐레이션 제공 AI 맞춤 추천·‘DIY 문제집’·비상 베스트셀러 eBook 연계로 학습 효율 높여

[헤럴드경제=홍석희 기자] 비상교육의 태블릿 PC 기반 고등 전 과목 내신·수능 올인원 학습 앱 ‘기출탭탭’이 1학기 중간고사를 앞두고 고1·2 학생을 위한 ‘중간고사 대비 추천 문제집’ 서비스를 오픈했다고 밝혔다.

이번 서비스는 1학기 중간고사를 앞두고 학생들이 시험 범위에 맞는 문제를 선별하고 취약 단원을 반복 학습할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다. 비상교육은 고1·2 대상 수학, 한국사, 사회탐구, 과학탐구 과목의 기출 문제를 단원별로 구성해 추천 문제집 형태로 제공한다.

‘DIY 문제집’ 기능도 함께 제공한다. 학교별로 다른 시험 범위에 맞춰 학생이 직접 문제를 구성할 수 있도록 해 실제 시험 범위에 최적화한 맞춤형 학습이 가능하도록 했다.

비상교육은 ‘완자’, ‘한끝’, ‘오투’, ‘완자 기출PICK’ 등 주요 교재도 eBook 형태로 제공한다. 개념 학습부터 문제 풀이까지 하나의 앱에서 통합적으로 학습할 수 있도록 했다는 설명이다. 여기에 AI 기반 맞춤 문제 추천 기능을 더해 취약 유형을 반복 학습할 수 있도록 지원한다.

비상교육은 중간고사 기간을 맞아 할인 프로모션도 진행한다. 오는 4월 30일까지 고등 전 과목과 전 서비스를 이용할 수 있는 ‘탭탭프리패스 12’ 상품을 정상가 대비 20% 할인해 판매한다.