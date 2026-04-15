[헤럴드경제=문이림 기자] 15일 코스피가 전장 대비 173.85포인트(2.91%) 오른 6141.60에 개장했다.

이날 오전 9시 2분 현재 지수는 전장 대비 179.13포인트(3.00%) 뛴 6146.41이다.


moon@heraldcorp.com