총점 88점으로 전체 스마트폰 평가 1위 디스플레이·배터리 등 7개 분야 최고점 유럽 소비자연맹지 ‘최고의 스마트폰’도

[헤럴드경제=차민주 기자] 삼성전자는 ‘갤럭시 S26 울트라’가 미국 소비자 전문지 ‘컨슈머리포트’가 발표한 최신 스마트폰 평가에서 1위를 차지했다고 15일 밝혔다.

컨슈머리포트는 미국의 소비자연맹이 발간하는 소비재 전문 월간지다. 이번 평가로 ‘갤럭시 S24 울트라’, ‘갤럭시 S25 울트라’에 이어 컨슈머리포트 스마트폰 평가에서 3년 연속으로 1위를 지켰다고 삼성전자는 강조했다.

구체적으로 ‘갤럭시 S26 울트라’의 총점은 88점으로 집계돼 단독 1위에 올랐다. 이는 성능 평가와 신뢰도·만족도를 종합한 결과다.

해당 제품은 컨슈머리포트의 성능 평가 항목 10개 중 ▷디스플레이 ▷후면 카메라 이미지 품질 ▷배터리 ▷내구성 ▷사용 편의성 등 7개 분야에서 5점 만점을 받았다.

특히 스마트폰 평가 상위 30개 제품 중 ‘갤럭시 S26 울트라’만 배터리 항목 만점을 받은 것으로 알려졌다. 컨슈머리포트는 “‘갤럭시 S26 울트라’는 6.9형 대화면임에도 불구하고 테스트 기기 중 배터리 성능이 가장 긴 51시간 30분의 사용 시간을 기록했다”고 설명했다.

이어 ‘갤럭시 S25 울트라’와 ‘갤럭시 S24 울트라’가 각각 87점으로 공동 2위를 기록했다.

‘아이폰 16 프로 맥스’와 ‘아이폰 17 프로 맥스’는 86점으로 ‘갤럭시 S25 플러스’와 함께 공동 4위를 기록했다.

아울러 ‘갤럭시 S26 울트라’는 유럽 주요 국가의 소비자연맹지들이 꼽은 최고의 스마트폰에도 선정됐다. 세부적으로 ▷영국 ‘위치(Which?)’ ▷프랑스 ‘크 슈아지르(Que Choisir)’ ▷이탈리아 ‘알트로콘슈모(Altroconsumo)’ ▷스페인 ‘오씨유(OCU)’ ▷포르투갈 ‘데코 프로테스트(Deco Proteste)’ ▷벨기에 ‘테스트 아차트(Test Achats)’ ▷스웨덴 ‘레드앤론(RAD&RON)’ 등이다.

이탈리아와 스페인, 포르투갈, 벨기에에서는 각 소비자연맹지의 전문가들이 테스트한 제품 중 최고를 의미하는 ‘베스트 오브 테스트(Best of Test)’ 상을 획득했다고 삼성전자는 설명했다.

한편, 삼성전자는 ‘갤럭시 S26 시리즈’를 활용한 다양한 글로벌 마케팅을 진행하고 있다고 밝혔다.

우선 해당 시리즈는 미국에서 전미대학체육협회(NCAA)의 공식 모바일폰으로 선정돼 스포츠 선수와 팬을 연결하는 마케팅을 펼치고 있다. 지난 3월 필라델피아에서는 전미대학체육협회와의 협력을 기념하는 ‘드론쇼’를 진행했다.

또 영국에서는 공공장소 내 사생활 보호에 민감한 소비자 특성을 반영해 ‘프라이버시 디스플레이’ 기능을 강조하는 캠페인을 펼치고 있다.