세계철강협회 베를린 회의 참석

13일부터 양일간 베를린서 개최

탄소저감 강재 ‘시장 가치’ 확보 필요성 제기

포스코, 5년 연속 지속가능성 최우수 선정

14일(현지시간) 독일 베를린에서 열린 세계철강협회 행사에서 포스코가 ‘지속가능성 최우수 멤버’로 선정됐다. 왼쪽부터 장인화 포스코그룹 회장, 우르 달베레르 세계철강협회장 겸 튀르키예 촐라콜루 메탈루지 회장. [포스코홀딩스 제공]
14일(현지시간) 독일 베를린에서 열린 세계철강협회 행사에서 포스코가 ‘지속가능성 최우수 멤버’로 선정됐다. 왼쪽부터 장인화 포스코그룹 회장, 우르 달베레르 세계철강협회장 겸 튀르키예 촐라콜루 메탈루지 회장. [포스코홀딩스 제공]

[헤럴드경제=정경수 기자] 장인화 포스코그룹 회장이 글로벌 철강업계 주요 경영진과 만나 탈탄소 전환을 위한 협력 필요성을 강조했다.

포스코그룹은 장 회장이 지난 13일(현지시간)부터 독일 베를린에서 열린 세계철강협회 정기회의에 참석했다고 15일 밝혔다. 이번 회의에는 중국 보무강철, 일본제철, 인도 JSW 등 주요 철강사 최고경영자(CEO)들이 참여해 산업 현안을 논의했다.

회의에서는 에너지 가격 상승과 수요 둔화 등 최근 업계가 직면한 구조적 문제와 함께, 탄소 배출 기준 정립과 지정학적 리스크 대응 방안 등이 주요 의제로 다뤄졌다.

장 회장은 이 자리에서 탈탄소 전환이 개별 기업을 넘어 산업 전반이 함께 풀어야 할 과제라고 강조했다. 그는 포스코의 탄소중립 추진 전략을 소개하며 글로벌 협력의 필요성을 제시했다.

특히 장 회장은 “글로벌 철강산업이 성공적인 탈탄소 전환을 이뤄내고, 탄소저감 강재가 시장에서 정당한 가치를 인정받기 위해서는 전 세계 철강 업계의 긴밀한 공조와 연대가 필수적”이라고 말했다.

회의 기간 중 장 회장은 인도 JSW그룹과 중국 하강그룹 경영진과도 별도 면담을 갖고 해외 투자와 저탄소 기술, 공급망 안정화 등 협력 방안을 논의했다.

포스코는 JSW와 인도 오디샤 지역에 연산 600만톤 규모 일관제철소 건설을 추진 중이며, 하강그룹과는 자동차용 아연도금강판 합작 생산을 통해 중국 내 고급 강판 현지 공급 체계를 구축하고 있다.

한편, 포스코는 이번 회의에서 세계철강협회가 선정하는 ‘지속가능성 최우수 멤버’에 이름을 올렸다. 철강 산업의 지속가능성을 선도하는 기업에 부여되는 것으로, 포스코는 2022년 이후 5년 연속 선정됐다.


kwater@heraldcorp.com