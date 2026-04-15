세계철강협회 베를린 회의 참석 13일부터 양일간 베를린서 개최 탄소저감 강재 ‘시장 가치’ 확보 필요성 제기 포스코, 5년 연속 지속가능성 최우수 선정

[헤럴드경제=정경수 기자] 장인화 포스코그룹 회장이 글로벌 철강업계 주요 경영진과 만나 탈탄소 전환을 위한 협력 필요성을 강조했다.

포스코그룹은 장 회장이 지난 13일(현지시간)부터 독일 베를린에서 열린 세계철강협회 정기회의에 참석했다고 15일 밝혔다. 이번 회의에는 중국 보무강철, 일본제철, 인도 JSW 등 주요 철강사 최고경영자(CEO)들이 참여해 산업 현안을 논의했다.

회의에서는 에너지 가격 상승과 수요 둔화 등 최근 업계가 직면한 구조적 문제와 함께, 탄소 배출 기준 정립과 지정학적 리스크 대응 방안 등이 주요 의제로 다뤄졌다.

장 회장은 이 자리에서 탈탄소 전환이 개별 기업을 넘어 산업 전반이 함께 풀어야 할 과제라고 강조했다. 그는 포스코의 탄소중립 추진 전략을 소개하며 글로벌 협력의 필요성을 제시했다.

특히 장 회장은 “글로벌 철강산업이 성공적인 탈탄소 전환을 이뤄내고, 탄소저감 강재가 시장에서 정당한 가치를 인정받기 위해서는 전 세계 철강 업계의 긴밀한 공조와 연대가 필수적”이라고 말했다.

회의 기간 중 장 회장은 인도 JSW그룹과 중국 하강그룹 경영진과도 별도 면담을 갖고 해외 투자와 저탄소 기술, 공급망 안정화 등 협력 방안을 논의했다.

포스코는 JSW와 인도 오디샤 지역에 연산 600만톤 규모 일관제철소 건설을 추진 중이며, 하강그룹과는 자동차용 아연도금강판 합작 생산을 통해 중국 내 고급 강판 현지 공급 체계를 구축하고 있다.

한편, 포스코는 이번 회의에서 세계철강협회가 선정하는 ‘지속가능성 최우수 멤버’에 이름을 올렸다. 철강 산업의 지속가능성을 선도하는 기업에 부여되는 것으로, 포스코는 2022년 이후 5년 연속 선정됐다.