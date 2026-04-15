국가산단 내 주요 빌딩 10개소에 예방 거점 구축 대한노인회 공조, 경로당 지도자 순회 교육 피해 신고 직통 핫라인 상시 운영

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시 민생사법경찰국은 최근 고령층의 노후 자금을 노린 불법 다단계 및 가상자산 연계 금융 사기가 지능화됨에 따라 정보 취약계층인 어르신들의 피해를 막기 위한 ‘선제적 예방 홍보 및 수사 연계 계획’을 본격 시행한다고 15일 밝혔다.

민사국은 사후 처벌보다 사전 예방이 중요하다는 판단 아래 어르신들의 방문이 잦은 구로·금천구 소재 국가산업단지 내 빌딩 10개소를 ‘예방 홍보 거점’으로 지정했다. 한국산업단지공단과 긴밀히 협력하여 불법 다단계 의심 업체가 입점해 있는 빌딩으로 유동 인구가 많고 예방 효과가 큰 지식산업센터를 우선 선정했다.

민사국은 해당 빌딩 로비와 주출입구에 ‘불법 다단계 피해 예방’ X-배너를 상시 설치하여 불법 업체의 활동을 차단하고 엘리베이터 및 공용부 모니터를 통해 고령층 맞춤형 홍보 영상을 송출하고 있다.

특히 어르신들이 직관적으로 위험을 인지할 수 있도록 ‘간단하고 분명한’ 메시지를 전달한다. 시는 다음의 5대 권유(▷원금 보장 ▷고수익 보장 ▷포인트 지급 ▷지인 추천 ▷코인 상장) 사례가 있을 경우 100% 범죄를 의심해야 한다고 강조했다.

민사국은 범죄 의심 시 즉시 대응할 수 있도록 직통 핫라인(02-2133-8830)을 개설했으며, 민원 신고나 제보가 접수되면 즉각적인 현장 점검과 수사에 착수할 방침이다.

또 대한노인회(서울특별시연합회)와 손잡고 경로당 지도자 순회 교육을 활용하여 맞춤형 홍보 콘텐츠를 제작 보급하고 해당 콘텐츠를 자치구 등 유관기관에도 배포할 예정이다. 아울러 ‘불법 다단계 예방’ 핵심 수칙과 신고 방법이 담긴 전단지를 집중 배포해 경로당 내 어르신들 간 정보 공유 및 자가 진단이 가능하도록 지원하는 등 밀착형 홍보를 강화한다.

변경옥 서울시 민생사법경찰국장은 “대한노인회, 한국산업단지공단, 신한은행 등과 공조를 통해 정보 소외계층인 어르신들의 범죄 대응력을 높이고, 불법 다단계 범죄의 선제적 예방 홍보를 통해 민생 범죄 근절에 총력을 기울이겠다”고 밝혔다.