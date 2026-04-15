로이터통신 보도…“면제 조치 연장 없이 오는 19일 만료”

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 행정부가 오는 19일 이후 이란산 원유에 대한 한시적 제재 면제를 종료하고 제재를 재개할 방침인 것으로 전해졌다.

로이터통신은 14일(현지시간) 행정부 관계자들을 인용해 미국 정부가 19일 이후 이란산 원유 제재를 다시 시행할 예정이라고 보도했다.

앞서 트럼프 행정부는 이란전으로 급등한 국제 유가를 억제하기 위해 지난달 20일 해상에 묶여 있던 이란산 원유의 판매를 30일간 한시적으로 허용한 바 있다. 해당 조치는 미 동부시간 기준 19일 0시 1분 종료된다.

스콧 베선트 재무장관은 이 조치를 통해 약 1억4000만배럴의 원유가 글로벌 시장에 유입됐으며, 이는 전쟁 기간 에너지 공급 부담을 완화하는 데 기여했다고 밝힌 바 있다.

이번 제재 재개는 이란에 대한 전면적 경제 압박 복귀로 해석된다.

트럼프 행정부는 전날부터 이란 항구를 출발지 또는 목적지로 하는 선박 운항을 봉쇄하는 조치도 시행 중이다.

이는 이란산 원유 수출을 차단하고 호르무즈 해협 통행료 징수를 제한함으로써 이란을 압박하는 동시에, 향후 종전 협상에서 협상력을 높이려는 의도로 풀이된다.

한 관계자는 트럼프 행정부가 이란산 원유 구매 등 이란과의 불법 활동에 연루된 기관들에 대해 2차 제재를 포함한 다양한 제재를 적용할 수 있다고도 말했다.

이 관계자는 “이란과의 어떤 활동도 추가 제재를 유발할 수 있다”고 말했다.

미국은 이와 함께 지난 11일 만료된 해상 러시아산 원유 거래에 대한 면제 조치도 연장하지 않은 것으로 파악됐다.

앞서 미국이 이란과 러시아에 대한 제재를 일시적으로 완화한 것을 두고 미 의회에서 여야를 막론하고 비판이 제기된 바 있다.

제재 완화로 전쟁 당사자인 이들 국가에 전쟁을 계속 수행할 수 있도록 하는 자금이 유입될 수 있게 됐기 때문이다. 러시아는 우크라이나와 전쟁 중이다.