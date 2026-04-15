일반바우처 800억원·물류전용바우처 500억원 동시 공급 중동 피해기업 우선 지원, 유가 민감 업종·전략 품목 가점 부여 패스트트랙 도입으로 선정기간 1개월로 단축, 물류 지원항목도 확대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 중동 전쟁 장기화와 미국의 관세 정책 변화 등으로 커진 글로벌 무역 불확실성에 대응하기 위해 총 1300억원 규모의 ‘수출바우처 지원 사업’을 본격 추진한다고 밝혔다.

최근 물류비 급등으로 수출 중소기업 부담이 커진 데 따른 긴급 조치다. 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 1890.77포인트로 7주 연속 상승했고, 중동 노선 운임은 1TEU 기준 4167달러를 돌파했다.

중기부는 우선 800억원 규모의 일반바우처를 통해 약 2300개사를 지원할 계획이다. 특히 중동 지역 분쟁으로 현지 수출에 차질을 겪고 있는 기업을 우선 선정해 시장 다변화를 뒷받침하기로 했다.

유가 상승 영향을 크게 받는 석유화학 업종과 글로벌 경쟁력이 높은 K-뷰티, K-패션 등 전략 품목 기업에는 평가 때 가점도 부여한다. 기업당 지원 한도는 수출 규모에 따라 최대 1억원이다. 수출국 다변화 기업, 수출 고성장 기업, 테크서비스 활용기업에는 추가 한도 우대도 적용된다.

중기부는 물류비 부담 완화를 위해 500억원 규모의 물류전용바우처도 별도로 투입한다. 지원 대상은 기존 중동 지역 중심에서 국제운송 이용 실적이 있는 전체 중소기업으로 넓혔다.

지원 항목도 확대했다. 기존 해상·항공 운임과 보험료 외에 바이어 요청에 따른 무상샘플 운송비, 종합물류대행 서비스, 해외창고 임대료, 선적 전 검사료 등이 새롭게 포함됐다. 이미 올해 수출바우처 사업에 선정된 기업도 물류전용바우처를 신청해 추가 지원을 받을 수 있도록 했다.

이순배 중기부 글로벌성장정책관은 “이번 사업은 단순한 비용 지원을 넘어 글로벌 리스크로부터 기업을 보호하는 수출 안전망 역할을 하게 될 것”이라며 “중소기업이 불확실한 대외환경 속에서도 수출 모멘텀을 유지할 수 있도록 지원 대상을 넓히고 속도도 높이겠다”고 말했다.

신청은 4월 17일부터 수출바우처 누리집을 통해 온라인으로 받는다.