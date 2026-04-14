[헤럴드경제=김유진 기자] 6월 스페이스X 상장을 앞두고 미래에셋자산운용과 한국투자신탁운용이 14일 나란히 우주항공 상장지수펀드(ETF)를 상장했다. 서학개미들은 두 ETF에서 공통 종목으로 거론된 핵심 2개 종목을 이달 900억원 넘게 선제적으로 매수하며 한발 앞선 선별 투자에 나섰던 것으로 나타났다.

이날 한국예탁결제원에 따르면 서학개미들은 이달(1~13일) 로켓랩(RKLB)과 AST 스페이스모바일(ASTS) 주식을 합산 970억원 규모로 사들였다. 두 종목의 공통점은 이날 상장하는 ‘TIGER 미국우주테크 상장지수펀드’·‘ACE 미국우주테크액티브 ETF’ 편입 예정 종목이라는 점이다. 로켓랩(670억원)은 전체 11위, AST스페이스모바일(303억원)은 전체 26위에 이름을 올렸다.

서학개미의 이들 순매수 종목은 우주 테마 전반보다 발사체와 통신 등 초기 핵심 인프라 기업에 집중된 것으로 나타났다. 이날 두 개 ETF 상장이 예정된 만큼 각 ETF 편입이 점쳐지 종목들이 더있었지만 에코스타(EchoStar), 플래닛 랩스(Planet Labs), 인튜이티브 머신스(Intuitive Machines) 등 다른 관련주에는 눈에 띄는 매수세는 포착되진 않았다. 우주 테마 전반의 밸류체인보다 발사체와 통신 등 핵심 인프라 기업부터 선매수한 흐름이다.

두 종목 중에서도 매수세가 특히 집중된 건 로켓랩 쪽이다. 지난 13일(조회일 기준) 하루에만 200억원 넘는 순매수가 집중됐다. 로켓랩은 소형 위성을 실은 로켓을 발사해 지구 저궤도에 올려놓는 민간 우주 기업이다. 발사체 ‘일렉트론(Electron)’을 중심으로 발사 실적을 쌓아왔으며, 위성 제작까지 병행하는 수직 통합 구조를 갖추고 있다. 스페이스X보다 작은 위성 발사 시장에 특화된 ‘대체 발사체’ 기업으로 평가된다.

박준규 삼성증권 연구원은 “로켓랩은 위성 제조부터 발사, 전력 솔루션까지 아우르는 구조를 기반으로 향후 우주 데이터센터 구축 과정에서 핵심 파트너로 자리 잡을 가능성이 있다”고 평가했다. 지난해 연간 매출 6억달러로 역대 최대 실적을 기록했지만 차세대 로켓 ‘뉴트론(Neutron)’ 개발 지연은 단기 변수로 지목된다.

AST 스페이스모바일은 저궤도 위성을 활용해 스마트폰과 직접 연결되는 통신망 구축을 추진하는 기업이다. 위성을 ‘기지국’처럼 활용해 지상 통신망이 닿지 않는 지역에서도 통신 서비스를 제공하는 것이 목표다. 매출이 빠르게 증가하며 상업화 초기 단계에 진입했다. 위성 구축 비용 부담으로 인한 적자

로켓·위성 제조부터 통신·데이터 서비스까지 우주 산업 전반의 밸류체인을 포괄적으로 투자하고자 한다면 ETF 활용이 유리하다. 이날 우주항공 ETF를 상장한 미래에셋자산운용과 한국투자신탁운용 역시 ‘발사’ 중심에서 ‘활용·수익화’ 단계로 확장되는 흐름까지 주목하는 상품이다.

‘TIGER 미국우주테크ETF’는 재사용 발사체 확산 등 ‘뉴스페이스’ 성장 흐름을 반영해 우주 인프라와 위성통신·데이터 서비스 기업에 분산 투자하는 상품이다. 스페이스X 상장 시 최대 25%까지 편입이 가능하도록 설계됐다. ‘ACE 미국우주테크액티브 ETF’는 지수 추종이 아닌 액티브 전략을 통해 로켓랩(RKLB), AST 스페이스모바일(ASTS) 등 민간 우주 기업을 선별 편입한다.

두 ETF 출격으로 자산운용사 간 상품 경쟁은 한층 치열해졌다. 앞서 삼성자산운용이 지난 3월 ‘KODEX 미국우주항공 ETF’를 상장했고, 신한자산운용이 이달 ‘SOL 미국우주항공TOP10 ETF’ 출시를 예고한 상황이다. KB자산운용도 관련 상품을 검토 중인 것으로 알려져 6월 스페이스X 상장이 임박할수록 우주항공 ETF 시장이 빠르게 확대되는 양상이다.