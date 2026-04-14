美 2026 세마포 월드 이코노미 참가 미래 혁신 향한 현대차그룹 비전 제시 “글로벌 확장·지역별 민첩성으로 변화 대응” “2028년 아틀라스 배치, 2030년 30만대 생산” 9조 규모 새만금 투자…미래사업 전환 가속

[헤럴드경제=권제인 기자] 정의선 현대자동차그룹 회장이 지속가능한 성장을 위한 핵심 동력으로 ‘로보틱스’와 ‘피지컬 인공지능(AI)’을 제시하며 변화하는 산업 환경에 대응해 나가는 현대차그룹의 방향성과 경쟁력을 강조했다.

정의선 현대차그룹 회장은 13일부터(현지시간) 17일까지 미국 워싱턴 DC 콘래드 호텔에서 열리는 ‘2026 세마포 월드 이코노미’에 참여했다. 행사에는 정 회장 외에도 장재훈 부회장, 성 김 사장, 현대차 호세 무뇨스 대표이사 사장 등 주요 경영진도 참석했다.

세마포 월드 이코노미는 미국의 글로벌 디지털 뉴스 플랫폼 세마포가 개최하는 행사로, 세계 500대 기업의 주요 최고경영자(CEO)를 비롯한 각국의 민관 글로벌 리더들이 참여하는 대규모 경제 컨퍼런스다.

▶정의선 회장 “로보틱스와 피지컬 AI, 진화의 중심”

정 회장은 행사 전 세마포와의 서면 인터뷰를 통해 “글로벌 시장이 점점 더 세분화되고 있는 현실 속에서 현대차그룹은 유연성과 회복력을 기반으로 변화하는 글로벌 환경을 헤쳐 나가고 있다”며 “그룹의 접근 방식은 글로벌 확장과 지역별 민첩성을 결합하고 있으며 사업을 영위하는 각 지역에서 차별화된 경쟁 우위를 갖고 있다”고 밝혔다.

이어 “변화하는 환경에 따른 경쟁은 혁신을 자극하는 요소”라며 “그런 면에서 현대차그룹은 경쟁을 환영한다”며 경쟁과 혁신에 대한 강한 의지도 함께 나타냈다.

정 회장은 구체적으로 ▷급변하는 글로벌 경영 환경 ▷로보틱스 및 AI를 중심으로 하는 미래 사업 ▷에너지 전환 등을 주제로 현대차그룹의 방향성을 제시했다.

미래 사업에 대해서는 “로보틱스와 피지컬 AI는 현대차그룹이 모빌리티 분야를 넘어 더욱 진화하는 과정의 중심”이라며 “첨단 AI로 구동되는 협업 로봇과 인간을 연결함으로써 이를 달성하기 위해 노력하고 있다”고 말했다.

그러면서 “오는 2028년까지 제조 시설에 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’를 배치하고 2030년까지 연간 최대 3만 대의 아틀라스를 생산할 예정”이라며 “R&D, 소프트웨어 및 AI, 디자인, 첨단 제조 전반에 걸친 그룹의 역량을 활용해 다음 시대로의 글로벌 리더십을 강화하고 있다”고 밝혔다.

특히, 정 회장은 인간과의 파트너십 속에서 로보틱스와 AI가 생산성 및 품질을 향상시키는 인간 중심 AI 로보틱스 전략을 핵심 요소로 강조했다.

아울러 정 회장은 미래 에너지 전략에 대해 “수소가 글로벌 청정 에너지 전환에 있어 핵심적인 역할을 할 수 있다고 믿는다”며 “현대차그룹은 수소가 에너지 과제에 대한 해결책으로서 큰 잠재력을 가지고 있다고 보고 수소전기차와 전기차(EV)를 상호 보완적인 청정 기술로써 고객들에게 제공하고 있다”고 설명했다.

이 외에도 정 회장은 전략 시장 투자와 일자리 창출 의지와 더불어 고객에게 최고의 제품과 서비스를 제공해 나가는 현대차그룹의 비전도 전했다.

현대차그룹은 전략적 투자의 일환으로 지난해 향후 5년간 125조2000억원 규모의 국내 중장기 투자 계획을 발표한 데 이어, 최근 새만금 지역 혁신성장거점 투자 프로젝트를 공개했다.

특히, 새만금 지역 112만4000㎡ 부지에 약 9조원을 투자해 로봇 제조 및 부품 클러스터, 수전해 플랜트, AI 데이터센터, 1GW급 태양광 발전, AI 수소 시티 등 미래 신사업 밸류체인을 구축하고, ‘로봇·AI·에너지 설루션 중심 미래기술 기업’으로의 전환을 가속화할 방침이다.

▶장재훈 부회장, 호세 무뇨스 사장 등 최고 경영진, 그룹 비전 강조

현대차그룹 최고 경영진도 글로벌 무대에서 현대차그룹의 경쟁력과 비전을 소개한다.

행사 2일차인 14일 예정된 미래 모빌리티 트랙 세션에서는 제네시스가 트랙 스폰서를 맡고 호세 무뇨스 사장이 직접 연사로 참여해 글로벌 모빌리티 혁신과 에너지 전환에 관한 논의를 주도한다.

세션에서 호세 무뇨스 사장은 유가 변동성과 지정학적 불확실성이 큰 글로벌 경영 환경에 대응하는 에너지 전환 정책의 일환으로 현대차그룹의 멀티 파워트레인 전략을 설명할 예정이다.

이 외에도 글로벌 시장의 성장과 고용, 기술 발전에 기여하기 위한 책임 있는 투자와 중장기적인 파트너십의 중요성을 전하고, 럭셔리 세그먼트의 혁신을 선도하는 사례로 제네시스를 소개하는 등 미래 모빌리티 전략에 관한 논의를 구체화할 계획이다.

행사에 참석한 장재훈 부회장은 “‘세마포 월드 이코노미’는 제네시스가 창립 파트너로서 현대차그룹에서 지속해서 참여를 해오고 있다”며 “모빌리티 뿐만 아니라 글로벌 경제, 정책 전반에 걸쳐 다양한 인사이트를 교환할 수 있는 플랫폼으로 중요하게 생각하고 있다”고 말했다.

이어 “공급망 재편, 기술 패권 경쟁, 기후 위기, 지역 분쟁 등 복합적인 불확실성에 직면해 있는 상황에서 ‘세마포 월드 이코노미’는 단순한 담론의 장을 넘어 공통의 해법을 모색하는 의미있는 자리”라며 “이곳에서 얻은 인사이트를 기반으로 로봇, AI, 에너지 등 그룹의 미래사업 전환, 국내 및 대미 투자 등 전략적 과제들을 어떻게 효과적으로 실행해 나갈지 그룹내 많은 토의를 진행할 예정”이라고 설명했다.

현대차그룹 관계자는 “앞으로도 향후 경제와 기술 발전을 이끌어 갈 정책 입안자 및 비즈니스 리더들과 적극적으로 소통하고 현대차그룹의 미래 모빌리티 리더십을 지속 강화해 나갈 것”이라고 말했다.