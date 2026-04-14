제주·남원 키즈 객실에 빨간펜 콘텐츠 결합…가족 체류 수요 공략 오은영 박사와 공동 개발한 ‘OH! MY 감정 그림책’ 5권 제공 교원그룹, 호텔·교육 콘텐츠 결합해 가족 고객 접점 확대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 교원그룹 호텔 체인 스위트호텔이 빨간펜과 협업해 자녀를 동반한 가족 고객을 겨냥한 키즈 패키지를 선보인다고 밝혔다.

이번 패키지는 아이의 정서 발달과 감정 코칭에 대한 관심이 높아진 점을 반영해 기획됐다. 기존 키즈 패키지가 놀이시설이나 편의시설 중심이었다면, 이번 상품은 감정 도서를 접목해 부모와 자녀 간 교감 경험을 강화한 것이 특징이다. 객실 안에서 책을 매개로 정서적 상호작용이 이뤄질 수 있도록 구성했다.

패키지는 스위트호텔 제주와 스위트호텔 남원에서 운영된다. 제주에서는 키즈 전용 객실 ‘키즈 테라스’, 남원에서는 ‘파인빌라’ 1박과 함께 빨간펜의 ‘OH! MY 감정 그림책’ 낱권 5권을 제공한다. 예약은 오는 6월 30일까지 체크인하는 일정에 한해 가능하다.

‘OH! MY 감정 그림책’은 빨간펜이 오은영 박사와 공동 개발한 도서다. 아이들이 일상에서 경험하는 다양한 감정을 이해하고 표현할 수 있도록 돕는 정서 발달 콘텐츠라고 회사 측은 설명했다.

스위트호텔은 이번 협업을 시작으로 그룹 내 시너지를 확대한다는 계획이다. 교육 콘텐츠를 접목한 패키지를 앞세워 가족 단위 고객 유입을 지속 확대하겠다는 구상이다.

스위트호텔 관계자는 “가족 고객이 호텔에서 보내는 시간을 단순한 휴식을 넘어 의미 있는 경험으로 확장하고자 이번 패키지를 기획했다”며 “앞으로도 그룹사 간 시너지를 기반으로 호텔 서비스와 교육 콘텐츠를 결합한 차별화된 상품을 지속 선보일 것”이라고 말했다.