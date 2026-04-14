국내 건자재 기업 중 유일…건축자재 산업군 상위 8% 기록 에너지·용수 절감, 기후변화 대응, 공급망 관리 등 ESG 성과 인정 DJSI Korea 11년 연속 편입, 한국ESG기준원 평가도 10년 연속 A등급

[헤럴드경제=홍석희 기자] LX하우시스가 글로벌 신용평가사 S&P 글로벌의 ‘2026 지속가능성 연례보고서’ 회원으로 2년 연속 등재됐다.

LX하우시스는 14일 S&P 글로벌이 발표한 이번 보고서에서 건축자재 산업군 내 상위 8%를 기록하며 국내 건자재 기업 가운데 유일하게 이름을 올렸다고 밝혔다.

S&P 글로벌은 매년 기업의 ESG 경영 수준을 평가하는 기업 지속가능성 평가(CSA)를 실시하고, 산업군별 우수 기업을 선정해 지속가능성 연례보고서를 발표하고 있다.

LX하우시스는 이번 평가에서 에너지와 물 사용량 절감, 기후변화 대응, 공급망 관리 등의 항목에서 높은 점수를 받았다. 총 평가 점수는 전년 대비 5% 상승했다.

회사는 울산공장과 청주공장을 중심으로 제조공정과 보일러, 냉동기 등 주요 시설 개선을 통해 2022년부터 에너지와 용수 소비량을 줄여오고 있다고 설명했다.

탄소배출 저감 등 기후변화 대응 노력과 함께 공급망 ESG 관리 정책, 책임 있는 광물 조달 방침 등 신규 정책을 수립해 운영해온 점도 이번 평가에 반영된 것으로 풀이된다.

LX하우시스는 국내외 ESG 평가에서 꾸준히 성과를 인정받고 있다. 지난해까지 국내 인테리어 업체 가운데 유일하게 ‘DJSI Korea’에 11년 연속 편입됐고, 한국ESG기준원 ESG 평가에서도 10년 연속 통합 A등급을 받았다.

LX하우시스 관계자는 “2년 연속 S&P 글로벌 보고서 등재는 사회, 환경, 고객, 주주 등 다양한 이해관계자를 고려하며 함께 성장하고자 한 ESG 경영 성과를 인정받은 결과”라며 “앞으로도 업계를 선도하는 ESG 경영을 이어가겠다”고 말했다.