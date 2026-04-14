7% 목표 수익 달성 시 채권형 전환 글로벌 성장 주도할 한미 기업 선별 체계적인 포트폴리오로 리스크 관리 주요 은행 통해 28일까지 한정 판매

[헤럴드경제=홍태화 기자] 한국투자신탁운용이 오는 15일부터 ‘한국투자 한미핵심성장포커스 목표전환 증권투자신탁 2호(채권혼합-재간접형)’의 판매한다. 해당 펀드는 한국과 미국의 핵심 성장 산업에 투자해 수익을 추구하고 목표 수익률 달성 시 채권형으로 전환한다.

14일 한투운용에 따르면, 해당 상품은 이달 28일까지 국민·하나·농협은행과 교보·키움증권에서 가입할 수 있다.

한국투자 한미핵심성장포커스 목표전환 2호 펀드는 향후 글로벌 경제 성장을 주도할 7가지 핵심 테마를 선정해 포트폴리오를 구성한다.

분야별 종목을 정량·정성적으로 분석하고 시뮬레이션을 통해 리스크 노출에 대한 사전 점검을 실시한다. 선정 분야별 최상위 대표 종목을 70% 편입해 코어 포트폴리오를 구성하고 분야별 차상위 종목으로 나머지 30%를 전략 포트폴리오로 관리한다.

선정 테마 예시로는 ▷제도개선 수혜 ▷수출 핵심 ▷인공지능(AI)인프라 ▷AI혁신 ▷디지털금융리더 ▷빅파마 및 바이오테크 ▷전력인프라 등이 있다.

국내 시장에서는 지배구조 개선과 주주환원 강화로 재평가받는 기업 및 수출 주도 기업에, 미국 시장에서는 독보적인 기술력으로 글로벌 시장을 주도하는 빅테크 기업 등에 주목하는 식이다.

해당 상품은 목표 전환형 구조로 최초 설정일로부터 운용 전환 전까지 국내 채권 관련 상장지수펀드(ETF)에 50% 이상 투자하는 동시에 한·미 핵심 성장 주식에 50% 미만으로 투자하며 수익을 추구한다.

이후 목표수익률 7%에 도달하면 보유 중인 주식 관련 자산을 매도하고 국내 단기 채권 및 통화안정증권(통안채) 등에 투자하는 ‘채권-재간접형’으로 전환한다. 청산시점까지 수익을 확보하고 위험성 낮은 운용을 이어가기 위한 전략이다.

책임운용역인 김원재 한국투자신탁운용 글로벌주식운용부 책임은 “한미핵심성장포커스 목표전환 2호 펀드는 변동성이 큰 시장 환경에서 한국의 정책 모멘텀과 미국의 기술 성장성 수혜를 동시에 추구한다”며 “특히 최근 한국 정부가 추진 중인 기업 가치 제고 정책 수혜주와 수출 주도형 우량 기업, 미국의 기술 패권 및 우선주의 정책 수혜가 기대되는 핵심 기업을 전략적으로 선별한 것이 특징”이라고 말했다. 이어 “해당 펀드는 목표 수익률 달성 시 채권형으로 전환되는 만큼 적정 수익을 확보한 뒤 안정적인 자산 관리를 희망하는 투자자들에게 적합하다”고 덧붙였다.