LG생활건강, 원자재값 급등에 협력사 47곳 1만6000건 계약 대금 인상 추진 연동제 미대상 계약까지 포함한 조정…중기부 “산업 전반 확산 필요” 협력사들 “신속한 대금 인상 없었다면 조업 중단도 검토할 상황”

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부 한성숙 장관은 14일 LG생활건강을 찾아 중동전쟁 여파 속에서 협력사 납품대금을 신속히 조정한 상생 사례를 점검하고, 이같은 협력모델의 산업 전반 확산 필요성을 강조했다.

이날 방문은 중동전쟁으로 원자재 가격이 급등하고 공급망 불안이 이어지는 상황에서 대기업과 중소기업이 함께 위기를 넘는 사례를 현장에서 확인하기 위해 마련됐다. 현장에는 중기부와 산업통상자원부 관계자, LG생활건강과 협력사 대표, 한국식품산업협회, 중소기업중앙회, 대·중소기업·농어업협력재단 관계자 등이 참석했다.

LG생활건강은 중동전쟁으로 원자재 가격이 급등함에 따라 현재까지 15개 협력업체 59건의 계약에 대해 약 26억원의 대금을 인상한 바 있으며, 4월부터 순차적으로 47개 협력업체 1만6천여 건의 계약에 대해서도 연내 최대 200억원 규모의 대금을 인상할 계획이다.

특히 납품대금 연동제 적용 대상이 아닌 계약까지 포함해 대금을 조정하겠다는 점이 이번 사례의 특징으로 꼽힌다. 제도 적용 범위를 넘어 협력사의 부담을 줄이기 위한 선제 대응에 나섰다는 것이다.

간담회에서는 글로벌 공급망 불안에 따른 현장 애로도 이어졌다. 한 협력사 대표는 “납품대금 연동제가 도입됐지만 여전히 중소기업은 협상력 부족으로 제 목소리를 내기 어렵다”며 정부의 보다 적극적인 역할을 요청했다. 또 다른 협력사 대표는 “원자재 가격이 하루가 다르게 뛰는 상황에서 위탁기업의 신속한 대금 조정 결정이 없었다면 조업 중단까지 고려해야 했을 것”이라며 상생 문화 확산 필요성을 강조했다.

중기부는 이번 사례가 단순한 개별 기업 지원을 넘어 산업 전반의 위기 대응 모델이 될 수 있다고 보고 있다. 중기부는 납품대금 연동제 현장 확산과 함께 중동전쟁에 따른 중소기업 피해 대응 정책을 속도감 있게 추진하겠다는 방침이다.

중기부는 향후 동반성장지수 반영, 납품대금 연동 우수기업 포상 우대, 수위탁 정기실태조사 면제 등 인센티브를 통해 이 같은 상생 사례를 넓혀갈 계획이다.

한국식품산업협회도 LG생활건강 사례와 같은 상생 모델이 식품산업 전반으로 확산될 수 있도록 노력하겠다고 밝혔다. 아울러 식품산업 중소기업들도 중동전쟁 여파로 큰 어려움을 겪고 있는 만큼, 정부의 실질적 지원방안 마련이 필요하다고 제안했다.

LG생활건강은 동반성장위원회가 주관하는 동반성장지수 평가에서 2024년까지 모두 9차례 최우수 등급을 받았다. 2023년에는 납품대금 연동제 동행기업으로 참여했고, 2024년까지 2년 연속 연동 우수기업으로 선정됐다.