1.8조원 규모 역대급 소각 주식시장 최종 반영 주당순이익 등 지표 개선 통한 가치 제고 기대

[헤럴드경제=최은지 기자] 셀트리온이 주주가치 제고를 위해 발행주식 총수의 약 4%에 달하는 역대 최대 규모의 자사주 소각을 완료했다.

이번 절차의 완료로 셀트리온뿐 아니라 국내 제약·바이오 업계 역대 최대 규모의 자사주 소각이 공식 마무리됐다. 이에 따라 주주들은 실질적 주당 가치 상승의 효과를 누릴 전망이다.

셀트리온은 지난 13일 변경상장을 기점으로 911만주 규모의 자사주 소각이 주식시장에 최종 반영됐다고 14일 밝혔다.

소각된 주식은 총 911만 주로, 셀트리온이 보유했던 자사주의 약 74%, 전체 발행 주식수의 3.94%에 해당한다. 소각 규모는 전일 종가 기준 약 1조7782억원으로 산출되며, 이는 2024년(약 7013억원)과 2025년(약 8950억원)의 소각 합산액을 상회하는 수준이다.

특히 이번 소각 물량에는 임직원 스톡옵션 보상용으로 보유하려 했던 약 300만주까지 포함됐다. 향후 스톡옵션 보상은 필요시 신주 발행 방식을 통해 지급될 예정이다.

주식 총수가 줄어듦에 따라 주당순이익(EPS) 개선 효과가 즉각 나타나며, 주가수익비율(PER) 등 투자 지표도 상향 조정될 것으로 보인다.

셀트리온은 실적 개선세를 통해 주당 가치 제고를 뒷받침한다는 방침이다. 회사는 지난해 연결기준 매출액 4조1625억원, 영업이익 1조1685억원을 기록하며 전년 대비 영업이익이 137.5% 증가했다. 올해는 매출액 5조3000억원, 영업이익 1조8000억원 달성을 목표로 삼고 있다.

소각 후 남은 자사주 약 323만주는 향후 글로벌 M&A나 신기술 확보를 위한 전략적 자본으로 활용할 계획이다. 셀트리온은 지난해 주당 750원의 현금배당과 자사주 소각을 통해 주주환원율 약 103%를 기록한 바 있다.

셀트리온 관계자는 “이번 대규모 자사주 소각은 단순히 주식 수를 줄이는 것을 넘어, 주주가치를 실질적으로 높이겠다는 시장과의 약속을 완결한 것”이라며 “역대급 대규모 소각으로 인한 투자 지표 개선과 올해 본격화될 실적 성장이 시너지를 내면서 셀트리온의 기업 가치가 제대로 평가받는 전환점이 될 것으로 확신한다”고 밝혔다.