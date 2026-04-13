[헤럴드경제=이원율 기자]베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 13일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령의 이란에 대한 해상 봉쇄 조치에 대해 전폭적 지지를 표했다.

또, JD 밴스 미국 부통령에게 전해 들었다며 트럼프 대통령이 집중하는 목표는 이란이 보유하고 있는 모든 농축 우라늄 제거라고 했다.

네타냐후 총리는 이날 각료 회의에서 “이란이 파키스탄 평화 회담의 규칙을 위반함에 따라 트럼프 대통령이 해상 봉쇄를 결정했다”며 “이같은 단호한 입장을 지지하고, 미국과 계속 협력하고 있다”고 했다.

그러면서 이란과 종전 협상에 참여한 밴스 부통령에게 협상 결렬 상황도 직접 브리핑 받았다며 협상 파탄 책임은 이란에 있다고 주장했다.

그는 “미국 측은 이란이 협상 진입 조건을 노골적으로 위반한 일을 묵과할 수 없었다”며 “원래 합의는 즉각 휴전과 호르무즈 해협 개방이었지만, 이란은 이를 이행하지 않았고 미국은 이를 수용할 수 없었던 것”이라고 했다.

밴스 부통령에게 관련 내용을 전해들었다는 네타냐후 총리는 “트럼프 대통령은 이란이 보유 중인 모든 농축 우라늄 제거와 향후 수십 년간 이란 내 어떠한 추가 농축도 이뤄지지 않도록 보장하는 것을 가장 중요하게 여긴다”고 덧붙였다.

또 “이것이 미국이 집중하는 목표며, 당연히 우리 이스라엘에도 매우 중요한 문제”라고 했다.

앞서 네타냐후 총리는 전날 이스라엘군이 점령·통제하는 레바논 남부 완충지대를 방문, 헤즈볼라를 향한 군사 작전을 멈추지 않겠다는 의지도 분명히 했다.

당시 네타냐후 총리는 “레바논에서의 전쟁이 여전히 이어지고 있다”며 “아직 해야 할 일이 더 남아있다. 우리는 그 과업을 수행 중”이라고 했다. 그러면서 “우리가 이 보안 구역(완충지대)을 확보한 덕에 레바논으로부터의 침공 위협을 저지할 수 있었다”며 이 지역의 통제권을 유지하겠다고 했다.

그는 “완전한 안전 확보를 위해서는 여전히 더 많은 작업이 필요하다”고 덧붙였다.