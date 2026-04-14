11월까지 매월 총 8회 개최 예정

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융감독원은 이달부터 11월까지 매월 대학생 등 일반인을 대상으로 ‘FSS 금융아카데미’를 개최한다고 14일 밝혔다.

올해는 일반과정 7회, 심화과정 1회 등 총 8회로 진행된다. 지방 청년의 교육기회 확대를 위해 대구(5월)와 강원도 춘천(11월)에서도 실시한다.

오는 24일 열리는 첫 강좌에서는 오건영 신한은행 프리미어패스파인더 단장이 ‘글로벌 금융시장 살펴보기’를 주제로 환율, 금리, 인플레이션 등을 전망한다. 참가 희망자는 이날 오전 10시부터 금감원 e-금융교육센터 홈페이지에서 신청하면 된다.

강좌 주제는 교육 한 달 전 e-금융교육센터 홈페이지에 공지된다. 황병우 iM금융지주 회장, 김학균 신영증권 리서치센터장, 표창원 범죄과학연구소 대표 등이 강사로 나서 ▷재테크 ▷금융투자 ▷금융사기 예방 ▷자산관리 등에 대해 강연할 예정이다.

일반과정 강좌를 5회 이상 들으면 수료증을 준다. 수료증 취득자는 8월 중 이틀간 생성형 인공지능(AI), 블록체인, 가상자산 시장 동향, 재무설계, 기업공시 등을 주제로 집중적으로 교육하는 심화과정에 참여할 수 있다.

금감원 관계자는 “앞으로도 청년의 금융역량 강화와 금융인재 육성을 위해 다양한 노력을 지속할 예정”이라고 말했다.