[헤럴드경제(고령)=김병진 기자]2026년 ‘구석구석 문화가 있는 날’ 사업의 일환으로 마련된 고령 문화관광재단의 2회차 문화 공연이 지난 8일 성요셉재활원에서 개최됐다.

이번 행사는 문화체육관광부와 경북도가 주최하고 지역문화진흥원, 경북문화재단, 고령문화관광재단이 주관한 문화예술 프로그램으로, 지역 문화 향유 기회를 확대하고 문화 소외 계층과의 소통을 위해 기획됐다.

이날 공연은 청년 예술인들이 참여한 퓨전 국악 콘서트로 진행됐으며 전통 국악에 현대적인 감각을 더한 창의적인 무대로 관객들의 큰 호응을 얻었다.

다양한 악기 연주와 퍼포먼스가 어우러진 무대는 색다른 즐거움을 선사하며 현장의 분위기를 한층 끌어올렸다.

청년예술단체 ‘하랑’은 이번 공연을 통해 전통과 현대가 공존하는 무대를 선보이며 관객들과 가까이에서 호흡했다. 특히 관객 참여형 프로그램이 함께 진행돼 참여자들의 적극적인 호응을 이끌어냈다.

성요셉재활원 관계자는 “코로나 이후 문화 공연을 접하기 어려웠는데 구석구석 문화가 있는 날 프로그램으로 특별한 시간을 가졌다”며 “공연을 통해 큰 위로와 즐거움을 얻었다”고 했다.

고령문화관광재단 이승익 대표이사는 “이번 공연은 관람객들에게 마음의 안식과 치유를 전하는 소중한 시간이었다”며 “따뜻한 선율로 채워진 이 감동이 오래도록 이어지고, 성요셉재활원에서의 이러한 만남이 계속이어지기를 기대한다”고 말했다.