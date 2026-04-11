[헤럴드경제=박혜원 기자] 파키스탄 정부 중재로 미국과 이란 간 협상 기대감이 커지고 있는 가운데, 이란 현지에선 미국에 대한 강경 여론이 유지되고 있다.

11일(현지시간) 파테메 모하제라니 이란 정부 대변인은 이날 낸 성명에서 “협상 대표단 파견은 대화에 임하겠다는 이란의 결단을 보여준다”면서도 마수드 페제시키안 대통령이 “방아쇠에 손가락을 얹은 채 협상할 것”이라고 말했다고 전했다.

이어 “이란은 대화에 열렸으나 (미국에 대한) 신뢰의 결여 또한 잘 안다”며 “그러므로 협상단은 최고의 엄중함으로 회담에 임하고 있다”고 강조했다. 이어 “최고지도자의 지침 아래 이란은 우리 권리를 양보하거나 포기하지 않을 것”이라고 말했다.

모하마드 레자 아레프 이란 수석부통령도 이날 엑스에 “‘미국 우선’ 대표단과 협상한다면 양측과 세계에 이익이 되는 합의가 가능하다”며 “그러나 (미국 대표단이) ‘이스라엘 우선’을 내세우면 합의가 불가능하다”고 말했다.

그는 “이 경우 우리는 불가피하게 전보다 더 강하게 방어를 계속할 것이고 세계는 더 큰 대가에 직면할 것”이라고 경고했다.

이날 미·이란 회담과 관련, 이란 메흐르 통신은 이란의 국제관계 전문가 메흐디 하나알리자데 박사를 인용, 이란이 제시한 조건들을 미국이 받아들이지 않고 있다며 합의 가능성을 낮게 본다고 보도했다.

하나알리자데 박사는 “미국은 전쟁을 계속할 의지가 없으며, 군사적 수단으로 호르무즈 해협을 재개방하는 것은 불가능하다”며 “미국이 이란에 요구하는 비핵화 기대와, 핵과 관련해서는 협상할 수 없다는 이란의 입장 차이로 합의가 성사될 가능성은 매우 낮다”고 전망했다.

그는 “미국이 수용했다고 한 이란의 4가지 사전 조건 가운데 어느 것도 이행되지 않았으며 이 때문에 호르무즈 해협은 여전히 봉쇄된 상태”라며 “현재 협상 분위기는 긴장돼 있으며 양자 회담은 불가능하고 협상은 (파키스탄이 동석한) 3자 회담 형식”이라고 전했다.

또 “미국 부통령의 귀국이 몇 시간 내로 예정됐기 때문에 이란 대표단도 파키스탄을 떠날 가능성이 크다”며 “최근 상황을 보면 합의, 전쟁 지속 모두에 대한 예측이 낮아졌고 전쟁도 아니고 합의도 아닌 상태가 당분간 지속될 가능성이 높다”고 분석했다.