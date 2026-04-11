[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 11일 오전 안양천 일대에서 열린 ‘제15회 양천마라톤 대회 #벚꽃런’이 성황리에 마무리됐다고 밝혔다.

이번 대회는 8400명의 참가자를 비롯해 자원봉사자와 진행요원 등 약 8700명이 참여하며 역대 최대 규모로 치러졌다.

참가자들은 선선한 날씨 속에서 하프, 10km, 5km, 5km 가족런 등 4개 코스로 나누어 안양천 수변과 한강을 향해 힘찬 레이스를 펼쳤다.

특히 홍보대사인 ‘국민 마라토너’ 이봉주 선수와 배우 권화운, 러닝 유튜버 러너임바 등 특별 게스트들이 참여해 참가자들과 함께 달리며 현장의 열기를 더했다. 이기재 양천구청장도 5km 가족런에 참여해 참가자들과 호흡을 맞췄으며, 출발에 앞서 “안양천의 봄 풍경을 즐기며 부상 없이 완주하길 바란다”고 응원했다.

치열한 레이스 끝에 각 종목에서 최고의 실력을 발휘한 우승자들이 탄생했다. 구는 코스별 시상식을 통해 하프, 10km, 5km 남‧여 개인 부문과 5km 가족런 참가팀 등 총 25팀에 상장과 상금을 수여했다.

행사장 한편에 마련된 22개의 체험 부스에서는 가족과 응원객들이 프로그램에 참여하며 즐거운 시간을 보냈고, 포토존에서는 완주 메달을 목에 건 참가자들이 기념사진을 찍으며 축제의 여운을 이어갔다.

역대급 인파 속에서도 현장은 질서를 유지했다. 구는 300여 명의 안전요원과 자원봉사자, ‘레이스 패트롤’을 배치해 안전관리에 집중, 자전거도로 통제에 협조한 주민들의 시민의식이 더해지며 안전사고 없이 대회를 마무리했다.

이기재 양천구청장은 “오늘 안양천을 가득 채운 8400여 명의 여러분이 벚꽃보다 아름답다”며 “끝까지 포기하지 않고 완주한 모든 참가자에게 박수를 보내며, 내년에는 더욱 내실 있는 준비를 통해 대한민국을 대표하는 명품 마라톤 축제로 발전시키겠다”고 말했다.