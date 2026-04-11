[헤럴드경제=박혜원 기자] 11일 오후 3시 27분께 강원 춘천시 남면 서울양양고속도로 서울 방향 발산 1교 인근에서 승용차 5대가 잇따라 추돌하는 사고가 발생했다. 이 사고로 운전자 2명이 경상을 입어 병원으로 이송됐다.

경찰은 사고 경위를 조사 중이다.