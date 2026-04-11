[헤럴드경제=박혜원 기자] 11일 오후 3시 27분께 강원 춘천시 남면 서울양양고속도로 서울 방향 발산 1교 인근에서 승용차 5대가 잇따라 추돌하는 사고가 발생했다. 이 사고로 운전자 2명이 경상을 입어 병원으로 이송됐다.
경찰은 사고 경위를 조사 중이다.
klee@heraldcorp.com
입력 2026-04-11 17:48:05
[헤럴드경제=박혜원 기자] 11일 오후 3시 27분께 강원 춘천시 남면 서울양양고속도로 서울 방향 발산 1교 인근에서 승용차 5대가 잇따라 추돌하는 사고가 발생했다. 이 사고로 운전자 2명이 경상을 입어 병원으로 이송됐다.
경찰은 사고 경위를 조사 중이다.
“결혼하면 암 덜 걸린다?”…미혼여성이 암 위험 83% 높아[나우,어스]
[헤럴드경제=서지연 기자] 결혼 여부가 암 발병 위험과 유의미한 연관이 있다는 연구 결과가 나왔다. 특히 미혼 여성의 경우 기혼 여성보다 암 발병률이 최대 83% 높게 나타나며, 기존 통념과 달리 여성에서 더 큰 효과가 확인됐다는 점이 주목된다. 지난 9일(현지시간) CNN은 국제 학술지 암 연구 커뮤니케이션즈 보고서에서 미혼 남성의 암 발병률은 기혼 남성
트럼프 “비협조국 미군 빼겠다” 언급속 한미 공군 ‘프리덤 플래그’ 훈련
10∼24일 광주기지서 진행…전작권 전환 대비 韓이 주도 [헤럴드경제=윤호 기자] 한미 공군은 오는 10∼24일 광주 공군기지에서 ‘26-1차 프리덤 플래그’ 훈련을 실시한다고 9일 밝혔다. 다만 같은날 미국 트럼프 행정부가 이란 전쟁에 협조하지 않았다고 판단되는 회원국의 주둔미군을 옮기는 방안을 검토하고 있다는 보도가 나와 주목된다. 프리덤 플래그는 매년 상반기와 하반기, 연 2회 실시되는 한미 연합 대규모 공중 훈련이다. 이번 훈련에는 한미가 보유한 전투기, 수송기, 공중급유기, 조기경보통제기, 무인기 등이 대거 동원된다. 우리 공군의 F-5E/F, F-15K, KF-16, F-16, FA-50, F-35A, KA-1, KC-330(공중급유기), C-130, CN-235, E-737(조기경보통제기), 미 공군의 F-16, E-3G(조기경보통제기), RQ-4(무인정찰기), 미 해병대의 F/A-18, MQ-9(무인공격기) 등이 참가한다. 한미 공중전력은 방어제공(DCA), 공중대기
“워런 버핏이 2조7000억 넣었대” 난리…25% 급등한 ‘이 종목’
[헤럴드경제=김보영 기자] ‘투자의 귀재’ 워런 버핏이 일본 최대 손해보험사 도쿄마린홀딩스 지분을 대거 매입했다는 소식이 전해지면서 해당 종목 주가가 급등하고 있다. 국내 ‘일학개미’들의 매수세도 빠르게 유입되는 분위기다. 7일(현지시간) 도쿄증권거래소에서 도쿄마린홀딩스는 전 거래일 대비 0.42% 하락한 7277엔에 장을 마쳤다. 이는 버핏의 투자 사실이 공개된 지난달 23일 종가 5857엔과 비교하면 24.76% 오른 수치다. 버핏은 당시 18억달러(한화 약 2조7000억원)를 투입해 도쿄마린홀딩스 지분 2.49%를 취득하고, 향후 최대 9.9%까지 보유 비중을 넓힐 수 있는 권한도 확보했다. 이 같은 소식이 전해지면서 국내 투자자들의 매수세도 뒤따랐다. 한국예탁결제원 세이브로에 따르면 도쿄마린홀딩스는 발표 이전까지 결제금액 기준 국내 투자자 일본 주식 순매수 순위 50위권 밖에 머물렀지만, 발표 이후 7일까지 약 83억원 규모 순매수가 유입되며 단숨에 1위로 올라섰다. 이러한
6년간 6차례 임신후 요절…“깜찍한 공주”라 불린 소녀의 비극[이원율의 후암동 미술관-마르가리타 테레사 편]
후암동 미술관은 무한한 디지털 공간에 걸맞은 초장편 문화예술 스토리텔링 연재물의 ‘원조 맛집’입니다. ■기자 구독■을 누르시면 매 주말 새로운 예술 이야기를 즐기실 수 있습니다. 기사는 역사적 사실 기반에 일부 상상력을 더한 스토리텔링으로 쓰였습니다. ※이번에는 마르가리타 테레사 공주의 삶과 여러 초상화를 통해 합스부르크가의 복잡한 비극을 탐구합니다. [헤럴드경제=이원율 기자]아버지는 딸 마르가리타 테레사를 ‘나의 기쁨’으로 불렀다. 어머니는 아이를 ‘작은 천사’, 가까운 친인척은 ‘반짝이는 보석’이라고 칭했다. 다섯 살 공주 테레사는 그럴 때면 배시시 웃었다. 얼굴에는 동그란 눈과 앙증맞은 코가 있었다. 바로 아래에는 과일 절임을 바쁘게 오물거리는 입이 보였다. 몸은 또래와 견줬을 때 약간 작았지만, 움직임은 늘 크고 활기찼다. 설탕이 묻은 손이야 옷 위로 팡팡 털어내는가 하면, 조이는 신발 따위도 언제든 휙휙 던져버리곤 했다. 머리칼을 만져주는 하녀 곁에서 꾸벅 졸다가도, 좋아하