페이스북 통해 추모글…“슬프고 황망, 아직도 믿기지 않아” “고비마다 연락해 고언…어려울 때만 손 내밀어준 분” “잘되면 연락 없고 힘들 때만 연락” 회고하며 각별한 인연 전해

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한동훈 전 국민의힘 대표가 김진 전 중앙일보 논설위원의 별세 소식에 깊은 애도의 뜻을 밝혔다. 김 전 논설위원은 지난 10일 별세한 것으로 알려졌다.

한 전 대표는 11일 자신의 페이스북에 글을 올리 “어제 김진 논설위원님께서 돌아가셨다”며 “처음에 듣고 무슨 말도 안 되는 소리인가 싶었고, 아직도 잘 믿기지 않는다. 슬프고 황망하다”고 적었다.

한 전 대표는 김 전 논설위원과 처음부터 가까운 사이는 아니었다고 했다. 한 전 대표는 그러면서도 “김진 선배님께서는 방송과 논평으로 어두울 때 혜안을 보여주시고, 헤맬 때 길을 보여주시고, 머뭇거릴 때 정신 번쩍 들게 해주셨다”고 돌아봤다.

직접 인연을 맺은 뒤에는 더욱 각별한 관계가 이어졌다고 설명했다. 한 전 대표는 김 전 논설위원이 처음 만난 자리에서 “이 나라가 정말 잘 되길 바랄 뿐”이라며 “바른 길로 가면 몸을 던져 지지하고, 그렇지 않으면 누구보다 매섭게 비판하겠다”고 말했다고 소개했다.

또 “제 고비마다 연락하셔서 고언을 주셨고, 한 번 통화를 하면 두세시간이 기본이었다”며 “제가 잘될 때는 연락이 없으셨고, 제가 어려움에 처했을 때만 연락을 주셨다”고 적었다. 이어 “그럴 때 해주신 고언 중에는 제가 받아들인 것도 많았지만, 그렇지 않았던 것도 있었다”며 “지나고 보니 김진 선배님의 말씀이 맞았던 것 같다”고 밝혔다.

한 전 대표는 자신이 제명당한 뒤 김 전 논설위원이 추운 날 직접 항의 집회에 참석해 연단에까지 올랐다고도 전했다. 그러면서도 “막상 그렇게 도와주실 때는 제게 미리 연락 한 통 안 하셨다”고 회고했다.

한 전 대표는 “혜안과 용기를 겸비한 애국자 김진 선배님을 추모한다. 잊지 않겠다”며 “마지막 방송에서도 저에 대해 진심 어린 말씀을 해주셨다. 깊이 새기겠다. 형님 편히 쉬십시오”라고 글을 맺었다.