[헤럴드경제=문영규 기자] 가수 겸 뮤지컬 배우 옥주현이 서울 용산구 한남더힐 아파트를 190억원에 매입했다.

옥주현은 최근 허희수 SPC그룹 사장이 보유했던 전유면적 약 332㎡ 규모의 한남더힐 1·2층 복층 구조 세대를 매입했다고 스포츠경향이 11일 보도했다.

옥주현은 최근 잔금 납부를 마치고 소유권 이전을 완료했으며 채권최고액 기준 123억원의 근저당이 설정된 것으로 알려졌다.

옥주현이 지불한 190억원은 한남더힐 실거래 역대 최고가다. 허 사장은 이곳을 지난 2015년 9월 69억원에 매입했다. 약 10년 간 시세차익은 121억원이다. 기존 최고가는 지난해 3월 방탄소년단(BTS) 진이 거래한 175억원이었다.

한남더힐은 2011년 입주한 32개 동 600가구 규모의 저층 고급 아파트 단지다. 옛 단국대 부지를 그대로 활용해 설계된 이곳은 한강변 유엔빌리지와 도로 하나를 두고 마주 보고 있다.

저층 설계와 넓은 대지지분, 단지 내 커뮤니티 시설과 산책로, 조경 등과 함께 철저한 보안으로 유명하다.

한남더힐에는 방탄소년단 진, 배우 소지섭, 추자현·우효광 부부, 가수 이승철, 방송인 이영자, 프로게이머 도인비 등 연예계 인사들이 거주하고 있는 것으로 전해진다.

배우 김태희는 지난해 11월 7년을 보유하고 127억원에 매각해 85억원의 시세차익을 올렸다.