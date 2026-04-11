고유가 지원금 지급 앞두고 기승 우려 인터넷 주소 들어간 문자, 각별 주의해야

[헤럴드경제=홍태화 기자] 정부가 고유가 피해지원금 신청·지급 시기를 앞두고 스미싱(문자메시지를 이용한 피싱 사기)에 주의해야 한다고 강조했다. 특히 인터넷 주소가 들어간 문자 등은 각별히 조심해야 한다고 설명했다.

정부는 11일 ‘고유가 피해지원금 지급계획’을 발표하며 “고유가 피해지원금 안내를 빙자해 인터넷 주소(URL) 클릭이나 악성 앱 설치를 유도하는 스미싱 시도가 빈번해질 것으로 보인다”고 밝혔다.

정부와 카드사, 지역화폐 운영사 등은 원칙적으로 온라인 신청과 관련해 URL이나 링크가 포함된 문자메시지를 국민에게 발송하지 않는다.

이에 따라 문자에 포함된 인터넷 주소를 클릭하거나 전화할 경우 피해가 발생할 수 있어 주의해야 한다고 강조했다.

특히 ‘정부 지원금’, ‘긴급 생계비’ 등의 문구를 사용하거나 앱 설치·개인정보 입력을 유도하고, 클릭을 유도하는 링크가 포함된 문자는 스미싱일 가능성이 높다고 설명했다.

실제로 문자 내 링크를 클릭해 악성 앱이 설치되고, 이를 통해 금융정보와 개인정보가 탈취되거나 소액결제 피해로 이어지는 경우가 발생하고 있다.

정부는 인터넷 주소 클릭을 유도하는 문자를 받았다면 해당 사이트에 접속하지 말고 즉시 삭제해야 한다고 안내했다.

아울러 의심 문자를 받았거나 악성 앱 감염이 의심될 경우에는 한국인터넷진흥원 118상담센터에 신고하라고 당부했다.

또 앱은 공식 스토어를 통해서만 설치하고, 백신 앱을 설치·업데이트하는 등 보안 관리에 유의해야 한다고 강조했다.